İstikbal Mobilya Kayserispor’a 16’lık takviye

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,() -

İstikbal Mobilya Kayserispor, 16 yaşındaki futbolcu Emre Demir ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekibin 2012'de Mersin'de amatör olarak faaliyet gösteren Kuvayi Milliye takımından transfer ettiği Emre Demir, 6 sezon gelişim liglerinde forma giydikten sonra profesyonel olarak sözleşme imzaladı.

Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulunan genç oyuncu, "Zaman zaman A takım kadrosunda antrenmanlara çıktım. Ağabeylerim her zaman destek verdi. Umut Bulut, Muammer Zülfikar Yıldırım, Şamil Çinaz ve Deniz Türüç başta olmak üzere bütün ağabeylerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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