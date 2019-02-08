İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe: 1-0

Yasin DALKILIÇ - İlyas KAPLAN / KAYSERİ ()

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Lopes (xx), Kana-Biyik (xx), Sapunaru (xx) (Dk. 58 Varela x), Kucher (xx), Mensah (xx), Şamil (xx), Chery (xx) (Dk. 90 Levent), Deniz (xx), Umut (xx), Kravets (xxx), (Dk. 89 Hasan Hüseyin x)

FENERBAHÇE: Volkan (xx) - Serdar (xx), Neustadter (xx), Isla (xx), Hasan Ali (xx), Jailson (xx), Dirar (xx), Tolgay (xx) (Dk. 72 Frey x), Mehmet Ekici (x) (Dk. 45 Moses xx), Ayew (xx) (Dk. 82 Eljif x), Soldado (x)

GOLLER: Dk. 87 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 45+2 Soldado, Tolgay Arslan (Maçın ardından) (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Kucher, Lung (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Tolgay, Isla, Moses, Frey (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

45+2'nci dakikada Fenerbahçe'den Soldado, Kucher'e yaptığı sert faul sonrası maçın hakemi Alper Ulusoy tarafından sarı kart gördü. Hakeme itirazlarını sürdüren Soldado, direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

55'inci dakikada Moses'ın defans arkasına attığı topu ceza alanı içinde kontrol eden Jailson'un şutunu kaleci Lung kornere çeldi.

62'nci dakikada Deniz Türüç'ün yaptığı ortaya Kravets kafa vurdu. Kafalardan seken top Umut Bulut'a pas oldu. Umut düzgün kafa vuruşu ile takımını öne geçiren golü attı. Maçın hakemi Alper Ulusoy, VAR'a giderek 'faul' gerekçesiyle golü iptal etti.

74'üncü dakikada Mensah'ın ceza alanından attığı sert şut az farkla auta gitti.

79'uncu dakikada Şamil'in ceza alanı dışından çektiği şutta kaleci Volkan Demirel iki hamlede topa sahip oldu.

87'nci dakikada Chery'nin ortasına Serdar Aziz'in üzerinden kafa vuruşu yapan Kravets takımını öne geçirdi: 1-0.

90+2'nci dakikada Kayserispor ceza alanında topla buluşan Eljif'in şutu az farkla auta gitti.

Karşılaşma Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Öte yandan mücadelenin ardından hakem Alper Ulusoy'a itirazlarını sürdüren Tolgay Arslan, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

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