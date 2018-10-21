İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Pınar Karşıyaka: 84-89

İSTANBUL ()
SALON: Cebeci Spor Kompleksi
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Ali Şakacı
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Holloway 27, Mehmet Yağmur 8, Babic 10, Kulig 31, Semih Erden 6, Mert Gizir, Sabahattin Can Göndür, Thompson 2, Minchev, Mert Çevik
PINAR KARŞIYAKA: Walker 18, Henry 10, Gailius 5, İlkan Karaman 14, Marei 25, Akif Egemen Güven, Berk İbrahim Uğurlu 17, Erdi Gülaslan, Tayfun Erülkü, Chatman
1'İNCİ PERİYOT: 27-18
İLK YARI: 42-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-63
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 89-84 yendi.