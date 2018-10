İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden spor kulüplerine malzeme desteği

Mevlüt Uysal: "Her sene malzeme desteği yapıyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Destek Bizden Başarı Sizden" sloganı ile amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal programda yaptığı açıklamada, "İstiyoruz ki İstanbul'da 'Spor yapmak istiyoruz' diyen, 'İmkan bulamıyorum' diyemesin, demesin" dedi.

İstanbul'da amatör sporun ve spor kulüplerinin güçlenmesi ve sporda İstanbul'un elde ettiği başarıların artmasını amaçlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleşen programla, amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu. Programda ayrıca birçok dalda sporcu, gerçekleştirdikleri gösterilerle büyük beğeni topladı.

"HER SENE MALZEME DESTEĞİ YAPIYORUZ"

Programda açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, "Amatör spor kulüplerimize, okullarımıza her sene malzeme desteği yapıyoruz. Bu sene de yine yaklaşık bin 500 kulübümüze, 20 branşta yaklaşık 484 bin malzeme dağıtıyoruz. İstiyoruz ki İstanbul'da 'Spor yapmak istiyoruz' diyen, 'İmkan bulamıyorum' diyemesin, demesin. 'Malzemem yok' demesin. Sadece gençlere çocuklara da değil herkese nasıl spor yaptırabiliriz, sporla nasıl iç içe yaşayabiliriz bunun mücadelesini veriyoruz" diye konuştu.

Uysal ayrıca, İstanbul'da okullara 187 spor salonu yaptıklarını ve her yıl yapmaya devam edeceklerini dile getirerek, İstanbul'da spor salonu olmayan okul kalmaması için çalıştıklarını vurguladı.

11 MİLYON TL'LİK MALZEME DAĞITILACAK

Bu yıl spor malzemesi desteği kapsamında 11 milyon TL'lik spor malzemesinin kulüplere ve okullara dağıtmayı planlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bin 500 kulüp ve okula, 20 branşta, 114 farklı kalemde, 484 bin 295 adet malzeme desteği sağlayacak.

