İspanyol basını: PEPE Beşiktaş'a Çok Yakın!

Beşiktaş'ın Pepe ile görüşmelere başlaması İspanyol basınında da yankı uyandırdı. As ve Mundo Deportivo gazeteleri, Portekizli oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam edecebileceği sayfalarına taşıdı.

Tecrübeli stoperi Beşiktaş dışında da isteyen takımların olduğu iddia eden İspanyol basını, siyah-beyazlıların transferde bir adım önde olduğunu yazdı.

Pepe'nin Beşiktaş'ta ilk 11'de yer bulma olasılığının yüksekliği ve siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olması, transferin gerçekleşmesine katkı yapabileceği belirtildi.

Ayrıca 34 yaşındaki futbolcunun Portekiz milli takımından yakın arkadaşı Ricardo Quaresma'nın da transferde olumlu etki sağlayacağı vurgulandı. Pepe'nin Quaresma'dan Beşiktaş ile ilgili geniş kapsamlı bilgiler alabileceğine değinen gazeteler, transferin kısa süre içinde gerçekleşebileceğinin altını çizdi.



BEŞİKTAŞ, PEPE İLE GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYOR!

Siyah-beyazlılardan yıllık 5 milyon Euro ücret karşılığında 2 yıllık sözleşme isteyen Portekizli oyuncu, ayrıca imza parası talebinde bulundu.

Yönetim kurulu en fazla 3,5 milyon Euro yıllık ücret vermeyi planladığı Pepe için imza parası ödemek istemiyor. Bu durum nedeniyle Portekizli oyuncuya kazanılacak başarılar karşılığında çeşitli primler önerilebilir.

Futbol komitesi gelecek sezon Süper Lig şampiyonluğu ve Avrupa kupalarında yakalanacak başarıya göre belirleyeceği primleri 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesime eklemeyi planlıyor.

Pepe'nin bu şartı kabul etmesi durumunda anlaşmanın kısa süre içinde resmiyete kavuşması sürpriz olamayacak.