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İspanya'da Arda Turan'a şok tepki !

A Milli takımımın yıldız ismi Arda Turan'a Atletico Mardri taraftarlardan şok bir tepki geldi.Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'da kulübün unutulmaz oyuncularına da özel taşlar yapıldı..Arta Turan taşına şok tepki.

17 Eylül 2017 Pazar 10:09
İspanya'da Arda Turan'a şok tepki !

Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'da kulübün unutlmaz oyuncularına da özel taşlar yapıldı. Bu oyuncularda birisi olan Arda Turan'ın taşına Atleticolu taraftarlar tarafından zarar verildi.

Atletico Madrid kulüp tarihen geçmiş futbolculara yeni stadında özel taşlar yaptırdı. Yeni statta yer alan bu taşlardan bazılarına taraftarlar tarafından zara verildi. 2015 yılında Atletico'dan Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın isminin yer aldığı taşa da zarar verildi.


Arda Turan'ın yanı sıra Atletico'dan Real Madrid'e giden Hugo sanchez'in taşı da zarar gördü. Taraftarların tepkisine maruz kalan bir diğer isim ise Sergio Agüre oldu.
 

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