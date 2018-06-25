İran - Portekiz: 1-1

SARANSK,()

STAT: Mordovia

HAKEMLER: Enrique Caceres, Eduardo Cardozo, Juan Zorrilla

İRAN: Beiranvand, Safi (Dk. 56 Mohammadi), Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Ezatolahi (Dk. 76 Ansarifard), Taremi, Jahanbakhsh (Dk. 70 Ghoddos), Amiri, Ebrahimi, Azmoun

PORTEKİZ: Patricio, Guerreiro, Soares, Fonte, Pepe, Mario (Dk. 84 Moutinho), Quaresma (Dk. 70 Bernardo Silva), Carvalho, Adrien Silva, Ronaldo, Andre Silva (Dk. 90+4 Guedes)

GOLLER: Dk. 90+3 (P) Ansarifard (İran) - Dk. 45 Quaresma (Portekiz)

SARI KARTLAR: Safi, Azmoun (İran) - Guerreiro, Quaresma, Ronaldo, Soares (Portekiz)

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu son hafta maçında Portekiz ile İran 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Portekiz 5 puana yükselerek grubu ikinci sırada tamamladı. İran ise 4 puanda kalarak turnuvaya veda etti. Portekiz'in son 16 turundaki rakibi, A Grubu'nu ilk sırada bitiren Uruguay olacak.

45'inci dakikada sağ kanatta Adrien Silva ile paslaşan Quaresma, yaptığı trivela vuruş ile şık bir gole imza attı: 0-1.

53'üncü dakikada Portekiz'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Ronaldo, penaltı atışından faydalanamadı. Kaleci Beiranvand, gole izin vermedi.

90+3'üncü dakikada İran'ın kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Ansarifard, topu filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.