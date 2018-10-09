Iraklı futbolcu Ali Adnan, Rize'yi unutmuyor

Aytekin KALENDER/RİZE,()

Çaykur Rizespor'da 2013-2015 sezonları arasında forma giyen Iraklı futbolcu Ali Adnan, futbol hayatını sürdürdüğü İtalya'da oynadığı kulüplerde 53 numaralı formayı giymeyi tercih ediyor.

Çaykur Rizespor forması ile formunun zirvesine çıkarak İtalya'nın Udinese takımına transfer olan Ali Adnan, Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı formayı sırtından çıkartmıyor. 2015-2016 sezonunda yeşil-mavililerden İtalya Serie A ekibi Udinese'ye transfer olan Ali Adnan bu takımda 53 numaralı formayı giydi. 3 sezon Udinese'de oynayan Ali Adnan, bu sezonun başında bir diğer Serie A ekibi Atalanta'ya kiralık olarak gitti. 24 yaşındaki Iraklı sol bek, yeni takımı Atalanta'da da forma numarası olarak '53' numarayı tercih etti ve Rize'yi unutmadığını gösterdi.

ÇAYKUR RİZESPOR FORMASI İLE 47 MAÇA ÇIKTI

2013-2014 sezonunun başında Irak'ın Bağdat SC Kulübü'nden Çaykur Rizespor'a transfer olan Ali Adnan, 2 sezon formasını terlettiği yeşil-mavililer ile toplamda 47 maça çıktı. Ali Adnan bu maçlarda takımına 4 gol ve 10 asistlik katkı yaptı. Oynadığı futbol ve takımı sahiplenmesi nedeniyle Iraklı futbolcu, Çaykur Rizespor'da oynadığı dönemlerde taraftarın en sevdiği futbolculardan birisi olmuştu.

Çaykur Rizespor'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Ali Adnan 2015-2016 sezonunda İtalya'nın yolunu tuttu. Serie A ekiplerinden Udinese ile anlaşan Ali Adnan, 4'üncü sezonuna girdiği Serie A'da toplamda 65 maça çıktı, 2 gol ve 2 asist yaptı.

Ali Adnan ayrıca Irak Milli Takımı formasını da 40 kez giydi.

(FOTOĞRAFLI)