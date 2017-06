İpler Koptu! Arda Turan Milli Takımı Bıraktı

Milli Takım kadrosundan çıkartılan futbolcu Arda Turan, basın açıklaması yapıyor.Turan, açıklamasında Milli Takım kariyerini sonlandırdığını ifade etti. Barcelona'da oynayan A Milli Takım kaptanı Arda Turan, Makedonya maçı dönüşü Slovenya uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasının ardından açıklamada bulundu : Pişman değilim, kuş gibiyim...

Gazeteciye saldırmaktan dolayı pişmanlık duymadığını ifade eden Turan, açıklamasında Milli Takım kariyerini sonlandırdığını ifade etti.



'KENDİMİ KUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'



Turan, şöyle konuştu: "Kendimi kuş gibi hissediyorum. Hayatım boyunca bana söylenenlerin hiç birisini unutmadım. Bana yapılanları hiç unutmadım. 2006'da ıslıklandığım şekli hiç unutmadım. Hayatta bir şey yapıyorsanız bunun bedelini ödersiniz. Ben Milli Takım tişörtü üstümdeyken bir hata yaptım. Ve hocamızla, federasyon başkanımızla konuşup Kosova maçında olmama kararı aldık. Hayatım boyunca hiç iyi futbolcu olmak için uğraşmadım. Bu benim mesleğim, bunun için çalışıyorum, uğraşıyorum. Ben iyi adam olmak, onurlu bir adam olmak için uğraştım."

'ARTIK ZAMANIN GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Turan, şöyle devam etti: "Biz öyle haberler yapmadık şunları çıkartacağız filan, evet o imzaları değiştirmiş başkasının imzasıyla o sayfaları doldurduklarını biliyorum. O yapanların hangisini görürsem aynı tepkiyi verir miyim bilmiyorum. Ama aynı siniri ve aynı tepkiyi göstereceğim. Bugün buraya Türk Milli Takımı'nın her kademesinde hizmet etmiş, ülkesini severek sadece formaya aşık birisi olarak, parayı ve başka bir şeyi düşünmeyerek sahaya çıkmış bir oyuncu olarak konuşuyorum. Ülkemi, bayrağımı çok seviyorum, ülkemin insanlarını çok seviyorum. Her bu sıkıntılar olduğunda 'istiyorsanız kenara çıkayım' diyordum. Çünkü zarar verdiğimi düşünüyordum. Artık zamanın geldiğini düşünüyorum. Bugüne kadar çalıştığım herkese, arkadaşlarıma ve içeride konuştuğum bir çok insana, aileme çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca ne yaptıysam bedelini ödemeye hazırım. Yine ödeyeceğim ve gereğini yapıyorum ve Milli Takım karieyerimi sonlandırıyorum. İnşallah insanlara iyi futbolculuğumu ve adamlığımı bırakırım. Ne yaptıklarını, ne ettiklerini çok iyi biliyorum ve her zaman tepkim aynı olacak."

GAZETECİ MEŞE'YE SALDIRI

Milli Takım, dün Makedonya ile golsüz berabere kaldığı özel maçın ardından Slovenya kampı için Üsküp'ten gece özel uçakla ayrıldı. Slovenya'ya karayoluyla geçmek üzere üzere İtalya'nın Trieste kentine uçan Milli Takım'ın uçağına basın mensupları da alındı.

Uçak kalkmadan hemen önce Arda Turan arka tarafa doğru yürürken Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe'ye EURO-2016 sırasındaki haberler ve özellikle prim konusunda yazılanlar nedeniyle küfür edip saldırdı. Milli Takım'ın kaptanı, gazeteciye hakarete varan cümleler kurdu ve fiziksel saldırıda bulunup boğazına sarıldı. İkili arasındaki kavgayı durdurmak için yakın koltuklarda oturanlar müdahale etti. Araya girenlerin olmasına rağmen ciddi bir arbede yaşanan olay sonrası Arda Turan zor sakinleştirildi.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Ali Dürüst, olayın hemen ardından Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan durum değerlendirmesinin ardından Terim, Arda ile özel olarak bir araya geldi.

Yapılan bu görüşmenin ardından Türkiye Futbol Direktörü, Milli Takım Kaptanı Arda Turan'ı kamptan hemen gönderdi. Arda Turan da hem takıma hem de federasyona daha fazla zarar gelmemesi için eşyalarını toplayıp kamptan ayrıldı.