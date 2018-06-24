İngiltere - Panama: 6-1

NİJNİY NOVGOROD, ()

STAT: Nizhny Novgorod

HAKEMLER: Ghead Grisha, Redouane Achik, Waleed Ahmed

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier (Dk. 70 Rose), Young, Henderson, Loftus-Cheek, Lingard (Dk. 63 Delph), Sterling, Kane (Dk. 63 Vardy)

PANAMA: Penedo, Murillo, Torres, Escobar, Davis, Gomez (Dk. 69 Baloy), Barcenas (Dk. 69 Arroyo), Cooper, Godoy (Dk. 73 Avila), Rodriguez, Perez

GOLLER: Dk. 8 - Dk. 40 Stones, Dk. 22 (P) - Dk. 45+1 (P) - Dk. 62 Kane, Dk. 36 Lingard (İngiltere) - Dk. 78 Baloy (Panama)

SARI KARTLAR: Loftus-Cheek (İngiltere) - Cooper, Escobar, Murillo (Panama)

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci hafta mücadelesinde İngiltere, Panama'yı 6-1 mağlup ederek 6 puana ulaştı. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 8'inci ve 40'ıncı dakikalarda Stones, 22'nci, 45+1'inci ve 62'nci dakikalarda Kane ile 36'ncı dakikada Lingard kaydetti. Panama'nın bu maçtaki ve Dünya Kupası tarihindeki ilk ve tek golünü ise 78'inci dakikada Baloy attı.