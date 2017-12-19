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İngiliz Kulüplerinin Cenk Tosun ısrarı sürüyor !

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun için İngilizlerin köklü takımlarından Newcastle United'ın ardından Crystal Palace'tan da teklif geldi.Cenk Tosun'u uzun süredir takip eden İngiltere'nin kötü kulüpleri tekliflerini de resmiyete dökmeye başladı.

19 Aralık 2017 Salı 11:57
İngiliz Kulüplerinin Cenk Tosun ısrarı sürüyor !

Beşiktaş Yönetimi'nin ise Cenk Tosun'u 20 milyon euro'dan aşağı bir rakama satmak istemediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yıldız oyuncuyu devre arasında satmayacağını açıkladı ama transferde ısrarcı olan Ada ekibi, teklifini 20 milyon Euro’ya çıkardı.

Yükselen performansıyla Avrupa devlerini peşine takan Cenk Tosun, çok sayıda kulübün takibi altında ancak bir ekip var ki Beşiktaşlı yıldızın peşini bırakmıyor.Crystal Palace Cenk Tosun transferi için kesenin ağzını tamamen açtı.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş transfer ile ilgili olarak ,"Cenk'i ancak büyük paralar verilirse, kulübün menfaati için gözden çıkarabilirim. Aksi takdirde olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

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