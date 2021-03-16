İngiliz basını, Ozan Kabak'ı göklere çıkardı!

İdolü Virgil Van Dijk'ın sakatlanmasının ardından Liverpool'a transfer olan 20 yaşındaki milli futbolcu Ozan Kabak adeta hayallerini yaşıyor. Uzun zamandır Liverpool sempatisi bilinen ve idolü olarak takımın yetenekli defans oyuncusu Virgil Van Dijk'ı gösteren Ozan Kabak, İngiliz devinin en önemli savunma güçlerinden birine dönüştü. Şubat ayında Liverpool tarafından 6 aylığına kiralanan Ozan Kabak, Van Dijk'ın yokluğunda Liverpool defans hattının önemli isimlerinden biri oldu. Geçen yıl 99 puanla Premier Lig şampiyonu olan Liverpool, bu sezon 29 maçta sadece 46 puan toplayarak altıncı sıraya yerleşti.

Wolverhampton maçında yıldızlaştı!

Premier Lig'de oynadığı son 5 maçın 3'ünü kaybeden Liverpool, son maçta Wolwehampton'ı deplasmanda güçlükle 1-0 mağlup etti. İlk yarının uzatma bölümünde Diogo Jota'nın ayağından bulduğu golle 3 puana uzanan Liverpool'da Ozan Kabak başarılı bir performans ortaya koydu.

Bu galibiyetle moral depolayan Liverpool'da taraftarlar Ozan Kabak'ı yere göğe sığdıramadı. Maç boyunca sahada kalan mill futbolcu, %86 pas isabetiyle oynadı ve 6 kez top uzaklaştırdı. Karşılaşamnın ardından resmi Twitter hesabından Ozan'ın fotoğrafını paylaşan Liverpool, "Büyük performans" ibaresini kullandı.

"Uzun dönemli Liverpool oyuncu olabilir"

Ozan Kabak'ın maçtaki performansını öven İngiliz basını Ozan'ın hamlelerinin ve zamanlamasının maç boyunca harika olduğunu yazdı. Bu performansın devam etmesi halinde Ozan'ın "uzun dönemli Liverpool oyuncusuna" dönüşebileceğini kaydeden İngiliz basını bu performans sayesinde sezon sonunda Liverpool'un Şampiyonlar Ligi potasına girebileceğini sözlerine ekledi.

Maçın ardından Ozan Kabak'ın performansını öven isimlerden biri de Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp idi. Traore'nin hızının Ozan Kabak tarafıdnan kesildiğini belirten Klopp, Ozan ile Phillips'in iyi bir defans ikilisine dönüştüğünü sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 14:15