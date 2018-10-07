İnegölspor - Samsunspor: 2-3

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (BURSA) ()

STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Gökçen Öztürk (xxx), Serdar Soydan (xxx), Abdülhamit Söyler (xxx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xx), Kemal Hastürk (xx), Raif Demir (xx), Serhat Mermer (xx) (Dk. 58 Yaşar Çetin xx), Birhan Vatansever (xx), Osman Torun (xx), Özer Ozan Pekdemir (xx) (Dk. 66 Okan Deniz x), Volkan Altınsoy (xx), Orhan Evci (xx), Yasin Görkem Arslan (xx), Ahmet Hakan Şahin (xxx) (Dk. 83 Yusuf Çoban)

SAMSUNSPOR: Furkan Köse (xx), Ercan Yazıcı (xx), Savaş Yılmaz (xx), Oğuz Gürbulak (xxx), Ramazan Çevik (xx) (Dk. 66 İrfan Başaran xx) , İlyas Kubilay Yavuz (xxx) (Dk. 83 Şahin Şafakoğlu), Erhan Kartal (xxx), İshak Doğan (xxx), Samet Esatekin (xxx), Erkam Reşmen (xxx), Bahattin Köse (xxx) (Dk. 90 Muhammed Beşir)

GOLLER: Dk. 41 Ahmet Hakan Şahin, Dk. 84 (P) Yaşar Çetin (İnegölspor) - Dk. 8 Bahattin Köse, Dk. 24, Dk. 52 Samet Asatekin (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Birhan Vatansever (İnegölspor) - Bahattin Köse, Furkan Köse (Samsunspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren inegölspor, evinde ağırladığı Samsunspor’a 2-3 mağlup oldu.

8'inci dakika da kazanılan serbest vuruşta Samsunsporlu Bahattin Köse’nin 25 metreden şutu kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1.

11'inci dakikada kazanılan köşe atışında topa yükselen Ahmet Hakan’ın vuruşu az farklı auta çıktı.

15'inci dakika kazanılan serbest atışta İnegölsporlu Yasin’in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Volkan’ın vuruşu üst direkten auta çıktı.

24'üncü dakika gelişen samsunspor atağında Samet’in ceza sahası dışından vurduğu top ağlarla buluştu: 0-2.

41'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Ozan Pekdemir’in sağ kanattan ortasında topla buluşan Ahmet Hakan’ın vuruşunda top ağlara gitti. 1-2.

48'inci dakikada gelişen samsunspor atağında Ramazan çalımlarla ceza sahasına girdi, vuruşunda top kalecide kaldı.

52'nci dakikada gelişen Samsunspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Samet’in şık vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.

70'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Yasin’in ortasına yükselen Kemal’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

84'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası içinde topu elleyen Şahin, İnegölspor’a penaltı kazandırdı. Yaşar Çetin’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.

Karşılaşma Samsunspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

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