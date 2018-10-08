İnegölspor mağlubiyete rağmen inancını koruyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),()

İnegölspor'da 3-2'lik Samsunspor mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanırken, başkan Eşref Güç ve teknik direktör Fatih Akyel yaptığı açıklamalarla başarı için inançlarını korudu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'da başkan Eşref Güç, sahalarında 3-2 kaybettikleri Samsunspor maçına ilişkin konuştu. İyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Güç, "Samsunspor maçı dönüm noktası olsun istiyorduk. Nasip olmadı ama şunu gördüm. Seyirci olsun yönetim olsun güzel bir ambiyans vardı. Seyirci çok güzel destekledi. O ışığı gördüm. Biz inşallah önümüzdeki hafta Keçiören maçında yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Bugün umutlandım. Çünkü Samsun çok iyi bir takım ama biz de kötü takım değiliz. İnşallah baskılar kalktı üzerimizden. Kenetlenip, güzel sonuçlar almaya başlamamız lazım. Artık onun zamanı geliyor. Artık sabrın sonu gelmesi lazım. Önümüzdeki haftaya bakacağız. Daha iyi olacak gibi gözüküyor" dedi.

İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel de yaptığı açıklamada, "Samsunspor çok büyük bütçelerle kurulmuş bir takım. İyi oyuncuları var. 1. Lig'den gelen oyuncuları var. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. Bu maç bizim için ölçü değil. Ama biz önümüzdeki haftalarda daha iyi olup, yukarılara doğru tırmanacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

İnegölspor ligde 6 hafta sonunda 5 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.

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