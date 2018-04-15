İnegölspor-Hatayspor: 0-2

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),()

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun, Abdullah Uğur Sarı, Anıl Usta, Mustafa Hakan Belder

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xx) - Kemal Hastürk(xx), İsa Akgöl(xx), Gökhan Kurumuş(xxx), Emrah Dağ(xx) (Dk. 86 Anıl Şahin xx), Enes Ata(xx) (Dk. 79 Ahmet Hakan Şahin xx), Raif Demir(xx), Cengiz Ötkün(xxx), Emirhan Aydoğan(xx), Enes Bayır(xx), Kaan Aygün(xx) (Dk. 46 Ömer Faruk Çalışkan xx)

HATAYSPOR: Akın Alkan(xxx) - Soner Örnek(xx), Oğuz Kocabal(xxx), Hamza Gür (xx), (Dk. 55 Mithat Yaşar x), Selim Ilgaz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sinan Kurumuş (xxx) (Dk. 84 Taha Balcı xx), Sadi Karaduman (xxx), Murat Paluli(xx), Caner Hüseyin Bağ(xxx) (Dk. 90 Volkan Altınsoy (?)

GOLLER: Dk 61 Soner Örnek, Dk. 67 Sinan Kurumuş (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Emrah Dağ, Ömer Faruk Çalışkan (İnegölspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, sahasında lider Hatayspor’a 0-2 mağlup oldu.



1'inci dakikada gelişen Hatayspor atağında Selim’in ortasında topla buluşan Sinan’ın vuruşunda top az farklı auta çıktı.

12'nci dakikada Raif’in ara pasında ceza sahasına yönelen Cengiz’den önce topa müdahale eden kaleci Akın tehlikeyi önledi.

36'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren İsa’nın ortasında savunma son anda araya girdi.

49'uncu dakikada sol kanattan ceza sahasına yönelen Caner’in ortasında araya giren Kemal topu son anda kornere gönderdi.

55'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Raif’in pasında sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Enes’in şutunu kaleci Akın son anda kornere çeldi.

57'nci dakikada kazanılan köşe vuruşunda Emirhan’ın ortasında iyi yükselen Emrah’ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

58'inci dakikada sağdan gelişen Hatayspor atağında topla buluşan Murat’ın sert şutunda araya giren Gökhan, kaleye gitmekte olan topu çizgi önünden çıkardı.

60'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Mesut’un ortasında Mithat topu ceza sahası içerisindeki Sinan’a indirdi. Sinan’ın sert şutunda araya giren Kemal, topu kornere gönderdi.

61'inci dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında ceza sahasına ortalanan topa iyi yükselen Soner’in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.

65'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Emrah’ın uzak mesafeden çıkardığı şut üstten auta gitti.

67'nci dakikada soldan gelişen Hatayspor atağında Mesut’un yerden ortasında arka direkte topla buluşan Sinan, farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti: 0-2.

85'inci dakikada Hatayspor’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topu kontrol eden Taha’nın şutu, İsa tarafından son anda kornere gönderildi.

Karşılaşma Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

FOTORĞAFLI