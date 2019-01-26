İnegöl Belediyespor - Halkbank: 2-3

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa) ()
SALON: İnegöl
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türker
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu,Cepeda, Cacic (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Mustafa Susam)
HALKBANK: Bayram Efe, Faik Samet Güneş, Drazen,Alen, Kemal Kayhan, Michele (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Guillaume, Rıfat Kantarcıoğlu, Vefa Yılmaz)
SETLER: 25-27, 18-25, 25-21, 25-21, 13-15
SÜRE: 140 dakika (35, 27, 29, 31, 18)
Voleybol Efeler Ligi'nin 16'ncı haftasında İnegöl Spor Salonu'nda oynanan mücadelede İnegöl Belediyespor, Halkbank'a 3-2 mağlup oldu.
(FOTOĞRAFLI)