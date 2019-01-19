İnegöl Belediyespor Başkanı Taban: "Galatasaray'ı eli boş göndereceğiz"

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),()-

İnegöl Belediye Başkanı ve İnegöl Belediyespor Başkanı Alper Taban, Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele eden İnegöl Belediyespor’un 22 Ocak Salı günü Galatasaray ile oynayacağı karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada voleybola gönül vermiş tüm sporseverleri maça beklediklerini söyledi.

Bursa’nın Efeler Ligi'ndeki tek temsilcisi İnegöl Belediyespor 22 Ocak Salı günü kendi sahasında önemli bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin devlerinin yarıştığı Efeler Ligi'nde mücadele eden İnegöl Belediyespor Voleybol Takımı'nın zorlu müsabakası öncesi Başkan Alper Taban açıklama yaparak Galatasaray ile oynanacak karşılaşmaya ilçedeki tüm sporseverleri davet etti. Salon sporlarına olan ilginin artmasına vesile olan parkenin prensleri, ligin güçlü takımlarından Galatasaray’ı İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu'nda konuk edecek. 22 Ocak Salı günü saat 17.00’de kritik maça çıkacak olan İnegöl Belediyespor Voleybol Takımı sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor.

"SALON SPORLARINA OLAN İLGİYİ DAHA DA ARTTIRMAK İSTİYORUZ"

Belediyespor Voleybol Takımı'nın oynayacağı zorlu Galatasaray maçı öncesi açıklamada bulunan İnegöl Belediye Başkanı Taban, "İnegöl Belediyespor bu sezon iki zorlu kulvarda mücadele ediyor. Voleybolda A Takımı'mız, Efeler Ligi’nde mücadele ederken, 2'nci Ligde ise gelişim takımımız İnegöl Belediyespor tamamı altyapıdan oluşan kadrosuyla mücadele ediyor. Temsilcilerimiz ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bizim yegane amacımız salon sporlarına olan ilgiyi daha da arttırmak. Ligin ikinci yarısında alacağımız iyi sonuçlar ile inşallah hedeflediğimiz ve arzuladığımız noktalarda sezonu bitiririz" dedi.

"GALATASARAY İLE OYNAYACAĞIMIZ MAÇA KİLİTLENDİK"

Camia olarak Galatasaray maçına kilitlendiklerini dile getiren Alper Taban, "Kendi seyircimiz önünde zorlu bir mücadele vereceğiz. Rakibimiz Galatasaray’ı kendi evimizde oynayacağımız ikinci yarının ilk maçında seyircimizin de desteği ile İnegöl’den eli boş göndermek istiyoruz. Ligin ikinci yarısında daha iyi bir grafik çizeceğimize inancımız tam. Rakibimiz Galatasaray geçen hafta kendi sahasında Kula Belediyesi'ni yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı. İki takım içinde zor bir maç olacak. Telafisi olmayan maçlara çıktığımızın farkındayız. O yüzden her maça final gözüyle bakıyoruz. Güzel bir maç olacağına eminim. Onlar da galip gelmek isteyecekler. Ancak biz kendi sahamızda ve seyircimizin de desteği ile Galatasaray'a geçit vermek istemiyoruz. Onları İnegöl'den eli boş göndermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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