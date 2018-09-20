İlk kez düzenlenecek "International Young Stars Cup" Türkiye'de

U-15 mini dünya kupası ilk kez ülkemizde düzenlenecek



Bükreş, ()

Son yıllarda sporun hemen her dalında birçok dev organizasyona başarıyla imza atan Türkiye, önümüzdeki dönemde futbolda bir önemli turnuvaya daha ev sahipliği yapacak.

Geleceğin futbol yıldızlarının vitrine çıkacağı U-15 düzeyindeki mini dünya kupası ilk kez ülkemizde düzenlenecek.

UEFA'ya bağlı bölgesel federasyonlar toplantısı Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın da katıldığı toplantıda, "International Young Stars Cup" adıyla ilk kez düzenlenecek turnuvaya Türkiye'nin ev sahipliği yapmasına karar verildi. Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Arnavutluk, Hırvatistan, Sırbistan, Yunanistan, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Karadağ, Slovenya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin U-15 Milli Takımları katılacak. UEFA tarafından desteklenen proje kapsamında bu ülkelere her sene diğer kıtalardan iki takım ilave edilecek.

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