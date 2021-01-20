İlk 11 Belli Oldu! Galatasaray- Denizlispor Karşılaşmasında Kimlerin Oynayacağı Belirlendi

Süper Lig'de 20 haftanın heyecanı yaşanıyor, Galatasaray, yeşil-siyahlı takım Yukatel Denizlispor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Saat 19:00 da başlayacak olan maç öncesinde Galatasaray’ın ilk 11'i belli oldu. Geçtiğimiz yıl haziran ayında maç esnasında ayağı kırılan kaleci Fernando Muslera, kadroya dahil oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 22 haftasında Denizlispor'u konuk edecek, saat 19:00 da başlayacak olan Maçın hakemi ise Suat Arslanboğa olarak belirlendi.

Ligde 19 hafta geride kalırken pass bay olarak geçen takım, Yapmış olduğu 18 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik alırken, 5 tane yenilgi yaşadı, Galatasaray, geçtiğimiz haftayı 33 puan ile 4. sırada tamamladı.

Denizlispor ise ligde çıkmış olduğu 18 maçın 3 tanesi galibiyet, 10 maçta yenilgi, 5 maç berabere kaldı. Yukatel Denizlispor 19 haftayı14 puan olarak son sırada bitirdi.

Sarı -kırmızılı takımda akşam oynanacak maçta 6 futbolcuyu çeşitli nedenlerden dolayı, Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Falcao ve Emre Taşdemir sakatlıkları bulunuyor. Diagne ise kırmızı kart cezası olduğu için maç kadrosunda bulunamayacak.

Yeni yıla girerken yaşadığı talihsiz kaza sonucunda Omar Elabdlellaoui ise bu akşamki oynanacak maçta yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takım ile yeşil-siyah takım maçı öncesinde santrafor sorunu yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın santraforlarından Falcao ve Diagne maçta yer alamıyorken Fatih Terim tarafından bu bölge için görevlendirilen Oğulcan Çağlayan da yaşadığı sakatlık nedeniyle bu akşamki maçta oynayamayacak.

Galatasaray'da oynayacak ilk 11 isimler;

Muslera, Marcao, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Donk, Belhanda, Babel, Emrah Baba, Linens, Saracchi, Feghouli.

Denizlispor'da ise oynayacak ilk 11 isimler;

Lopes, Recep niyaz, Özer, Pantilimon, Sagal, Mesanovic, Muhammet , Dossevi, Murawski, Fabanio, Sacko.

Bu akşamki karşılaşma da oynayacak isimler olarak belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021, 18:29