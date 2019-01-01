İkinci yarı hazırlıkları başlıyor

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin ikinci yarı hazırlıkları için parkeye çıkıyor.

2018-2019 Sezonun ilk devresinde yerli oyuncuları ile başarılı bir grafik çizen Paşanın Melekleri, ligin ikinci devresi için hazırlıklarına çarşamba günü saat 17.30'da yapacakları ilk antrenmanla başlıyor. İlk devre 10 haftada topladığı puanla ligin 3'üncüsü olan Paşanın Melekleri, ikinci devreye şampiyonluk parolası ile hazırlanıyor.

İkinci devrenin ilk maçında 'bay' olmanın avantaj olduğunu söyleyen antrenör Birol Ünsal, “Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı lider tamamlamak istedik fakat 3'üncü olduk. İlk yarıda görülen eksikliklerin ikinci devre giderilmesi için sıkı bir antrenman programı uygulayacağız. Lig sonunda şampiyonluğa uzanan taraf biz olacağız" dedi.

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