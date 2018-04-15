İkinci Amatör'de lider Hacılar Gençlik

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR İkinci Amatör'de Hacılar Gençlikspor, takipçisi Çeltikçi Belediyespor'u 3-0 yenerek puan farkını 5'e çıkarıp liderliğini sürdürdü.

Önümüzdeki sezon Birinci Amatör'de mücadele etmeye hak kazanan Hacılar Gençlikspor ile takipçisi Çeltikçi Belediyespor karşılaşması Gazi Atatürk Stadı'nda oynandı. Maçı İbrahim Deniz, Lütfi Oral ve Mahmut Delimazı hakem üçlüsü yönetti.

Hacılar Gençlikspor rakibine üstünlüğünü kabul ettirdiği karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda iki gol daha bulan Hacılar Gençlikspor sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Hacılar Gençlikspor takipçisi Çeltikçi Belediyespor ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

İkinci Amatör'de oynanan diğer karşılaşmada ise Burdur Gölspor, Esnafspor'u 6-1 yendi.

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