İki takım futbolcularından derbi yorumu

Tolgay Arslan: "Golü yiyince kontrolü kaybettik"

Hasan Ali Kaldırım: "Üzgünüz"

Atiba Hutchinson: "Üç puan için elimizden geleni yaptık"

Andre Ayew: "Kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum"

İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra Beşiktaşlı futbolcular Tolgay Arslan ve Atiba Hutchinson ile Fenerbahçeli futbolcular Hasan Ali Kaldırım ve Andre Ayew, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Golü yedikten sonra kontrolü kaybettiklerini belirten Tolgay Arslan, "Öncelikle ilk yarı kontrollü başlamak istedik, öne de geçtik. İkinci yarı daha istekli başladık fırsatlar bulduk ancak ortada hiçbir şey yokken golü yedik. Burada 3 puanı hak ettik ama olmadı, 2 puan kaybettik. Haftaya Kayseri maçı var hatalarımıza çalışıp daha iyi olacağız inşallah" dedi.

ARSLAN: "GELECEK HAFTA DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Atiba'nın uzun zamandır oynamadığını ama bugünkü maçta gösterdiği performansta bunun etkisinin olmadığını ifade eden Arslan, "Atiba uzun zamandır oynamamıştı. Bugün iyi oynadı. İlk yarı kontrollü başladık ama sonrasında golü yiyince kontrolü kaybettik. Daha iyi oynamamız gerekiyor. 3'e 1 oynadık, daha dikkatli olamamız gerekiyor. Gelecek hafta daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.

KALDIRIM: "ÜZGÜNÜZ"

Hasan Ali Kaldırım üzgün olduklarını belirterek, "Öncelikle üzgünüz çok önemli bir maçtı. Maçtan önce 'Burası Kadıköy. Kim olursa olsun yeneceğiz dedik ama olmadı. Kendi performansım hakkında çok eleştiri aldım uzun zaman. Ama istatistik bazen her şeyi anlatır. 3 haftada 8 maça çıktım kolay değil. Ben de çok yoruluyorum. Dinlenmiş olunca iyi bir futbol çıkarıyor oyuncu. Maalesef orta sahayı kaybedince golü yedik. Beşiktaş da kaybedince golü yedi. Ama 3 puanı biz hak ettik" ifadelerini kullandı.

ATIBA: "ÜÇ PUAN İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson şöyle konuştu: "Genel olarak iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. İki takım da üç puan için oynadı. Üç puan için elimizden geleni yaptık. Yediğimiz bir golle iki puan bıraktık. Birçok olumlu nokta vardı, genel olarak olumlu bir maçtı. Önümüze bakacağız."

AYEW: "KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Andre Ayew ise şu ifadeleri kullandı: "Bugün takım olarak iyi bir karakter koyduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlarımız inanılmazdı. İlk yarıda birçok pozisyon bulduk, ben de buldum ama golü atamadık. Beşiktaş ise Babel ile tek şutta golü attı. İkinci yarıda birlikte kalmayı, kompakt kalmayı başardık. Savaştık. Kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum tabii ki, puan farkını azaltabilirdik. Buradaki ikinci golümü derbide attım ve mutluyum ama bugün üç puanı çok istiyorduk, hayal kırıklığı yaşıyorum biraz diyebilirim. Yukarı daha fazla yaklaşırdık galibiyetle. Bu maç birlikte savaşmak ve odaklanmak adına çok önemli olacak."