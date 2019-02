İki kolunu kaybetti, azmiyle tekvandoda madalyaya uzandı

Erol AKKIR/ANTALYA, () -



ANTALYA'da düzenlenen Para-Tekvando Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 29 yaşındaki paralimpik sporcu Soner Anas, ilk uluslararası turnuvasında milli takımla ikinci oldu. Anas'ın hedefi ise paralimpik olimpiyatlarına katılıp madalya sahibi olmak.

12 yıl önce Tokat'ın Turhal İlçesi'nde yaşarken kollarını silaj makinesine kaptıran Soner Anas, iki ameliyatın ardından uzun süre tedavi gördü ancak iki kolunu da dirsek altından kaybetti. Anas, 14 ay önce ise tekvando antrenörü Halil Koçak'ın teşviki ile spora başladı.

61 KİLODA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Turhal Gençlik Spor Kulübü'nde tekvandoya başlayan ve kısa sürede başarılı olan Soner Anas, küçüklüğünden beri sporun her türüne ilgi duyduğunu ancak iki kolunu da kaybettikten sonra büyüklerinin teşviki sayesinde spora başladığını söyledi. Soner Anas, Bir süre önce Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Para-Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 'kyorugi' ve 'poomse' kategorilerinde mücadele etti. Anas, katıldığı ilk turnuvada 61 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

ANTALYA'DA MİLLİ OLDU

Bir yandan mobilya mağazasında çalışan Anas, iş dışında günde 4 saat antrenman yaparak Para-Tekvando Dünya Şampiyonası'na hazırlandı. 5-7 Şubat tarihlerinde Antalya Belek'te düzenlenen Para-Tekvando Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Anas, Erkek Milli Takımı'nın dünya ikincisi olmasına katkı sağladı. Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek istediğini ifade eden Anas, amacının olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

ZOR SÜREÇTE YILMADI

Kollarını kaybetmesinin ardından zorlu bir süreç geçirdiğini ve hayata tutunmaya çalıştığını anlatan Soner Anas, "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer ve Özlenen Özkan tarafından 2009 yılında Türkiye'de ilk kez çift kol nakli olan Cihan Topal'ın haberlerini okudum. 1- 1,5 ay sonra da ben Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldim. Ömer Özkan hocam ile görüştüm. Yatışım ve kontrollerim yapıldı. Daha sonra sıraya kaydımı yaptırıp Turhal'a döndüm. 2012 yılında nakil için haber geldi. Bağış olmadı nakil de olmadı, bu durum beni çok üzdü fakat toparlanmayı bildim" dedi.

ÇALIŞIRKEN HAYATI DEĞİŞTİ

Çalışma hayatına başladıktan sonra çevresinin değiştiğini, farklı işlerle uğraşan arkadaşlar edindiğini ifade eden Soner Anas, "Bir ziyaret sırasında tanıştığım Halil Koçak hocam beni tekvando sporuna teşvik etti. İki kolu olmayan birinin başarmasının çok zor olacağını söyledim. Fakat hocam yılmadan beni çalıştırdı. Her dediğini yaptım azmettim çalıştım. Bir ay önce Ankara'da yapılan şampiyonada Türkiye şampiyonu oldum. 7 Şubat'ta Antalya'daki dünya şampiyonasında erkek takımı olarak dünya ikincisi olduk. Bayan milli takımız da birinci oldu" dedi.

BAŞARIYA ULAŞMAK GURUR VERİCİ

Spor yapmak ve engelliyken başarıya ulaşmanın çok güzel ve gurur verici olduğunu anlatan Soner Anas, "Spor eğitmenim sürekli, 'başarırsın' diyerek beni teşvik etti. Şu an yaşım 29 ve 14-15 aydır spor yapıyorum. Bir Türkiye birinciliğim, bir de milli takım olarak dünya ikinciliğim var. Engelli arkadaşlarıma sesleniyorum. Hayata küsmesinler, bir şeyler başarmak çok onur verici. Günlerim çalışarak ve spor yaparak geçiyor. Mutluyum. Seyahatlerimi yalnız yapabiliyorum. Dünya Şampiyonası için Antalya'ya geldim. Şampiyona bitti. Memleketime döneceğim" dedi.

