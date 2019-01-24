İki bacağını kaybetti, azmini kaybetmedi

BURSA'da otomobilin çarpması sonucunda iki bacağını kaybeden profesyonel bisikletçi Barış Asa (34), azmini yitirmedi. Eczacı olan Barış Asa, 3 ay önce protez bacaklarının takılmasıyla yeniden bisiklet sürmenin yanı sıra, çeşitli sporlar branşları ve snowboard yapmaya başladı. Paralimpik Oyunları'na katılmayı da hedefleyen Asa, "Yapmak istediklerinizi bir kemik yerine karbon ayakla da yapabilirsiniz" diyor.

2018 yılı Temmuz ayında bisikletinin patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarında bekleyen Barış Asa’ya otomobil çarptı. Kaza sonucunda iki ayağını kaybeden sporcu her şeye rağmen çok sevdiği bisikletten ve sporlardan vazgeçmedi. Barış Asa, protez bacaklara alışmak için 3 ay süren bir adaptasyon sürecinden geçti. Mental ve fiziksel anlamda kendini güçlendirerek, protez bacaklarıyla yeni sezona hazırlanan Barış Asa, Paralimpik Oyunları’nın yanı sıra maraton ve triatlon yarışlarında da performans göstereceğini söyledi. Yaşadığı trajediye rağmen pes etmeyi asla aklından geçirmediğini ifade eden Barış Asa’ya TREK Global aracılığıyla Pro Continental Trek Segafredo Takımı’nın kullandığı bir bisiklet armağan edildi.

'ya açıklamada bulunan Barış Asa, "Eczacıyım. 10 yıldır spor yapıyorum. Aynı zamanda profesyonel bisikletçiyim. 2 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye şampiyonasına hazırlanırken evime 5 kilometre kala bisikletimin lastiği patladı ve emniyet şeridinde durdum. Lastiğimi tamir ederken hız sınırlarına uymayan bir aracın bana çarpması sonucu büyük bir kaza geçirdim. Ameliyattan çıktıktan sonra gerçekle yüzleştim ve iki bacağımın da olmadığını gördüm. Çok yıkıldım. 3-5 gün kendime gelemedim. 7 Temmuz gecesi kendi kendime, olayla yüzleşerek kendimi mutlu etmem gerektiğini düşündüm. Umutsuzluğa kapılmak yerine, spor kariyerimde en üst basamakta nereye çıkmam gerekiyorsa oraya yönelmeye karar verdim" dedi. 3 ay önce protez takıldığını aktaran Asa, "Protez takıldığının ilk gününde spora başladım. Yürüdükçe kendimi daha da iyi hissettim. Aktif bisiklet hayatıma geri döndüm" diye konuştu.

YARIŞLARA KATILACAK

24 Şubat'ta Antalya’da yapılacak 61 kilometre etaplı bisiklet yarışmasına katılacağını söyleyen Asa, aynı ya da benzer durumda olanlar için "Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Bu olaydan çekinilecek bir şey yok, herkesin başına böyle bir olay gelebilir. Benim de başıma geldi. Yapmak istediklerinizi bir kemik yerine karbon ayakla da yapabilirsiniz. Üzülecek hiçbir şey yok. Sizlere destek vermeye de hazırım" İfadelerini kullandı.



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