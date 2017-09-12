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Iker Casillas'tan şoke eden Beşiktaş açıklaması

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor.Temsilcimiz Beşiktaş yarın Porto ile deplasmanda karşılacak.Porto'nun İspanyol yıldızı Iker Casillas gruptaki şanslarını değerlendirdi.

12 Eylül 2017 Salı 16:20
Iker Casillas'tan şoke eden Beşiktaş açıklaması

Devler Ligi'nde yarın gece Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Porto'da kaleci Ike Casillas, kısa bir değerlendirmede bulundu.

Monaco, Leipzig ve Kartal'la birlikte bulundukları G Grubu'nda Fransız rakipleri Monaco'nun kendilerinden önde gelen bir takım olduğunu kaydeden İspanyol file bekçisi, "Şampiyonlar Ligi'nde tüm takımlar bir umut taşır. Her şey oynadığınız futbol ve biraz da şansa bağlı. Ancak Monaco'nun az bir farkla gerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Biz sadece grupta oynayacağımız 6 maça odaklanıyoruz. Grubu geçince bir sonraki aşamayı düşüneceğiz" derken, Siyah-Beyazlılar'a ilk 2 için hiç şans tanımaması dikkat çekti.

Casillas, yarınki Beşiktaş maçı öncesi gruba galibiyetle başlamak istediklerini de sözlerine ekledi.

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