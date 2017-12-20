Iker Casillas'tan Galatasaray itirafı ! 'Oynamak isterim ..'

Portekiz'in Porto takımında kariyerini sürdüren Casillas, Youtube'daki kanalında hayranlarının sorularını yanıtladı.

Iker Casillas , bir hayranının "Hangi maçı tekrar oynamak isterdin?" sorusu üzerine " Real Madrid forması giyerken Galatasaray'a yenildiğimiz UEFA Süper Kupa ile Kıtalararası Kupa maçında Boca Juniors'a kaybettiğimiz karşılaşmaları yeniden yapmak ve tabii ki ikisini de kazanmak isterdim." cevabını verdi.

1999-2000 yılında Galatasaray, Casillas'ın kalesini koruduğu Real Madrid'i 2-1 yenerek, Süper Kupayı müzesine götürmüştü.