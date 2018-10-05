İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Arkasspor: 1-3

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Fikret Fidan (xx), Cevat Ülgen (xx)

İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Fatih (xx), Caner (xx), Stankovic (xx), Muhammet (xx), Klapwijk (xx), Smith (xx), Çağatay (xx), Beytullah (xx), Gökhan (xx), Tunç (x), Mehmet (x), Burak (x)

ARKASSPOR: Radke (xxx), Bravo (xxx), Hasan (xxx), Adis (xx), Yiğit (xxx), Matic (xxx), Burak (xxx), Muhammed (xx), Taht (xx), Caner (xx)

SETLER: 25-20, 23-25, 21-25, 27-29

SÜRE: 108 dakika (26, 28, 24, 30)

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 4'üncü Allways TSYD Voleybol Turnuvası'nın açılış maçında Arkasspor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın setleri 25-20, 23-25, 21-25 ve 27-29'luk skorlarla sona erdi. Turnuvada yarın saat 15.00'te Arkasspor-Arhavi Belediye, 17.00'de Galatasaray-İkbal Afyon Belediye Yüntaş müsabakaları oynanacak.