Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
107575
ALTIN
146.454
DOLAR
3.4636
STERLİN
4.6856
EURO
4.1393
Böyle eziyet görülmedi! Genelevden ayrılmak istediği için hayvan pisliği yedirmeye çalıştılar!
Böyle eziyet görülmedi! Genelevden ayrılmak...
Irak sınırında askeri tatbikat!
Irak sınırında askeri tatbikat
Mardin'de operasyon: 1 şehit
Mardin'de operasyon: 1 şehit
Denizcilik Mersin'de 3500 yıl öncesine dayanıyor!
Denizcilik Mersin'de 3500 yıl öncesine...
HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'e yeniden tutuklama kararı çıkarıldı !
HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'e...

Igor Tudor , Galatasaray tarihine geçmez üzere !

Galatasaray'a geldiği günden beri eleştirilere maruz kalan Igor Tudor ligdeki başarısıyla kendini affettirdi.Tudor ,Fatih Terim'in rekorunu kırarak Galatasaray tarihine geçmek istiyor.

18 Eylül 2017 Pazartesi 12:01
Igor Tudor , Galatasaray tarihine geçmez üzere !

Galatasaray takımı Igor Tudor yönetiminde Süper Lig'in ilk 5 haftasında toplatığı 13 puanla liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Teknik direktör Igor Tudor, yönetimindeki Galatasaray, sahasında oynadığı son 5 lig maçından galibiyetle ayrıldı.
 
Galatasaray'da Igor Tudor, Fatih Terim ile yarışıyor
 
Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Igor Tudor yönetiminde son 9 karşılaşmadan 8 galibiyet 1 bareberlik alan sarı kırmızılılar yenilenen kadrosu ile Süper Lig'de ilk 5 haftada 13 puan toplayarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.
 
İÇERDEKİ KARABÜK MAÇINI ALIRSA RAKOR KIRACAK
 
Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray, sahasında oynadığı son 5 lig maçından galibiyetle ayrıldı. Önceki son 5 maçlık seri, Fatih Terim ile şampiyonluğun geldiği 2014-15 sezonun son 5 haftasında alınmıştı. O sezondan sonra Prandelli ile 10, Terim ve Riekerink ile 9, Hamzaoğlu ile 8 puan toplanmıştı. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Karabük maçını da kazanırsa Tudor, Terim'in 5 maçlık son serisini geride bırakacak. Bu arada Tudor döneminde Galatasaray 21. maçta 12. galibiyetini alırken 3 beraberlik ve 6 da yenilgi yaşadı. 40 gol atıldı. 26 gol yedi. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligdeki son 9 maçının 8'ini kazanmayı başardı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aykut Kocaman'dan Beşiktaş sözleri !
Aykut Kocaman'dan Beşiktaş sözleri !
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en iyi 5'i belli oldu !
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en iyi 5'i belli oldu !
Aykut Kocaman maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu !
Aykut Kocaman maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu !
Alanyaspor 1-3 Fenerbahçe Maç Özeti Ve Golleri Kaç Kaç
Alanyaspor 1-3 Fenerbahçe Maç Özeti Ve Golleri Kaç Kaç
Volkan Demirel'den maç öncesi şok hareket !
Volkan Demirel'den maç öncesi şok hareket !
M.Başakşehir-Trabzonspor maçından sevinen çıkmadı ! M.Başakşehir 2-2 Trabzonspor maç özeti
M.Başakşehir-Trabzonspor maçından sevinen çıkmadı ! M.Başakşehir 2-2 Trabzonspor maç özeti
Barcelona'da büyük şok ! Ousmane Dembele 3-4 ay yok !
Barcelona'da büyük şok ! Ousmane Dembele 3-4 ay yok !
İspanya'da Arda Turan'a şok tepki !
İspanya'da Arda Turan'a şok tepki !
Galatasaray'lı Yönetici'den Beşiktaş'a şok gönderme !
Galatasaray'lı Yönetici'den Beşiktaş'a şok gönderme !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim