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Igor Tudor , Galatasaray'ı bekleyen tehlikenin farkında !

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ligdeki 5 maçın 4'ünde aynı 11'le sahaya çıkatı.Olası bir sakatlık ve cezalı durumu için yedek oyuncuları da kadroya katmaya hazırlanıyor.

19 Eylül 2017 Salı 09:40
Igor Tudor , Galatasaray'ı bekleyen tehlikenin farkında !

ÇOK BÜYÜK BİR UĞRAŞ VERİYOR

TEHLİKENİN farkında olan Tudor, sakatlıktan çıkan Feghouli ve fiziki sorunları olan Denayer'i yavaş yavaş takıma monte ediyor. Fakat genç hoca bu sayıyı artırmak için büyük bir uğraş da veriyor.

TARAFTAR TEPKİSİ BAŞ AĞRITIYOR

Selçuk İnan ve Sinan Gümüş'ü da işin içine sokmaya çalışan Igor Tudor, taraftar tepkileri nedeniyle sorun yaşıyor. Ayrıca Yasin'in formsuzluğu ve Eren'in istenen seviyede olmaması can sıkıyor.

​SAKATLIK&CEZA OLURSA KRİZ VAR

Tudor, kadroda olmasına rağmen Donk, Koray ve Tarık gibi isimlerden faydalanmayı düşünmüyor. Rotasyonun kısıtlı kalması durumunda sakatlık ve ceza halinde büyük sıkıntı yaşanacak..

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