Igor Tudor'dan hakem ve Sofiane Feghouli açıklaması !

Bursaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, zorlu karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi: "Tabiri caizse acı çektik diyebiliriz ama bu tip galibiyetler takım ruhu için çok önemli. İlk 30 dakika bildiğimiz Galatasaray gibi değildik. Baskı altında gibiydik. 30'dan sonra iyi oynamaya başladık. İkinci devre harikaydık. Bu maçtan kazanmamıza rağmen ders çıkarmamız lazım. Daha iyi olabiliriz. Daha iyi olan takım bizdik. Maçın genelinde hak eden taraf olduğumuzu söyleyebiliriz. Pozisyonlara girdik. Burada kazanmak çok önemliydi. Bursa deplasmanına geliyorsunuz. Bursa iyi bir takım. Savunması iyi, kontratağa iyi çıkabilen bir takım. Karabük maçını da kazanmak istiyoruz." Hırvat teknik adamın, Feghouli hakkındaki sözleri ise dikkat çekiciydi: "Onu bu golü atsın diye aldık. Sakatlığı nedeniyle hazırlık aşamasını kaçırdı. Hala en iyi halinde değil ama Karabük karşısında 11 çıkabilir mi, göreceğiz." Bursaspor Teknik direktörü Paul Le Guen ise, "Topu ikinci yarıda tutamadık, kontratak futbolunu da iyi oynayamadık. Bu da bizi öldürdü diyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

BİR TAKIMIN LEHİNE HATALAR ÖN PLANA ÇIKTI

Tudor, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin hakemine ilişkin yöneltilen bir soruya, "Bazen bir taraf lehine daha fazla hata olabiliyor. Derbide de bir takım lehine yapılan hataların ön plana çıktığını düşünüyorum" yanıtını verdi.