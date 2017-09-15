Galeriler Videolar
İstanbul 27°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108146
ALTIN
146.587
DOLAR
3.4320
STERLİN
4.6457
EURO
4.0974
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü,...
Boşanma davasından önce buluşalım dedi, gelmeyince yaraladı
Boşanma davasından önce buluşalım dedi,...
Kilis'te geçici iş için uzun kuyruklar oluştu
Kilis'te geçici iş için uzun...
Şehit edilen korucunun cenazesinde teröre tepki!
Korucunun cenazesinde teröre tepki!
PKK'nın tuzaklanan patlayıcıları düzenlenen operasyonla ele geçirildi
PKK'nın tuzaklanan patlayıcıları düzenlenen operasyonla...

Igor Tudor'dan Feghouli'ye ilk 11 mesajı !

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Antalyaspor maçının son dakikalarında oyuna aldığı Feghouli'ye fazla kilolarından kurtulması talimatı verdi.

15 Eylül 2017 Cuma 09:53
Igor Tudor'dan Feghouli'ye ilk 11 mesajı !

Cezayirli yıldız, Kasımpaşa maçında da yedek kulübesinde oturacak. West Ham'dan sakat gelen Feghouli milli arada takımla çalışmalara başladı ve Antalya'da ise bitime 3 dakika kala oyuna girdi. Igor Tudor, Kasımpaşa maçında da Cezayirli sağ açığı yedek soyunduracak.

Kulübede oturacak Feghouli geçen haftaya göre daha fazla süre alacak. Geçen sezon takımın yıldızı Sneijder'i fazla kiloları yüzünden ilk 11'e almayan Tudor, Feghouli'ye de ayrıcalık tanımıyor. 4 kilo fazlası ile Galatasaray'a gelen yıldız oyuncuya özel beslenme programı hazırlanmıştı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'da M.Başakşehir maçı öncesi Burak Yılmaz sevinci yaşanıyor
Trabzonspor'da M.Başakşehir maçı öncesi Burak Yılmaz sevinci yaşanıyor
Aykut Kocaman Van Persie’den umudu kesti !
Aykut Kocaman Van Persie’den umudu kesti !
Hakan Çalhanoğlu çoştu , Milan şov yaptı ! Austria Wien 1-5 Milan maç özeti
Hakan Çalhanoğlu çoştu , Milan şov yaptı ! Austria Wien 1-5 Milan maç özeti
Hamza Hamzaoğlu ,Yeni Malatyaspor'un başına mı geçiyor ?
Hamza Hamzaoğlu ,Yeni Malatyaspor'un başına mı geçiyor ?
PFDK'dan Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye büyük şok !
PFDK'dan Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye büyük şok !
Fenerbahçe'de Martin Skrtel şoku yaşanıyor !
Fenerbahçe'de Martin Skrtel şoku yaşanıyor !
FIFA Eylül ayı dünya sıralamasını açıkladı ... A Milli Takım yükselişe geçti !
FIFA Eylül ayı dünya sıralamasını açıkladı ... A Milli Takım yükselişe geçti !
Süper Lig'de 5.hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 5.hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'de istifa depremi !
Süper Lig'de istifa depremi !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim