Igor Tudor'dan Feghouli'ye ilk 11 mesajı !

Cezayirli yıldız, Kasımpaşa maçında da yedek kulübesinde oturacak. West Ham'dan sakat gelen Feghouli milli arada takımla çalışmalara başladı ve Antalya'da ise bitime 3 dakika kala oyuna girdi. Igor Tudor, Kasımpaşa maçında da Cezayirli sağ açığı yedek soyunduracak.

Kulübede oturacak Feghouli geçen haftaya göre daha fazla süre alacak. Geçen sezon takımın yıldızı Sneijder'i fazla kiloları yüzünden ilk 11'e almayan Tudor, Feghouli'ye de ayrıcalık tanımıyor. 4 kilo fazlası ile Galatasaray'a gelen yıldız oyuncuya özel beslenme programı hazırlanmıştı.