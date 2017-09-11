Igor Tudor Antalyaspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu

Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maç sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.Tudor “Oynadığımız oyuna bakılırsa bir puan iyi. Tabii ki iyi bir Galatasaray yoktu sahada. İyi günümüzde değildik. İlk dakikadan bakıldığında zor olacağı belliydi. Maçtan önce milli takımlar dönüşü hep zor olur demiştim. Birçok ana oyuncumuz sahada yoktu. Agresifliği veren oyuncular milli takımdan yorgun döndüler” dedi.

Maça ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Tudor “Oynadığımız oyuna bakılırsa bir puan iyi. Tabii ki iyi bir Galatasaray yoktu sahada. İyi günümüzde değildik. İlk dakikadan bakıldığında zor olacağı belliydi. Maçtan önce milli takımlar dönüşü hep zor olur demiştim. Birçok ana oyuncumuz sahada yoktu. Agresifliği veren oyuncular milli takımdan yorgun döndüler. Bir puanında iyiydi. Antalyaspor deplasmanında kazanmak zor ama bir puan almak iyi” dedi.

“YORGUN GÖRDÜM”

N’Diaye’nin oyundan alınmasına ilişkin açıklama yapan Hırvat teknik adam “Selçuk bizim önemli bir oyuncumuz. Şuan için takımın en iyi şekilde hamle yapması ve en iyi 11’i saha sürmem gerekiyordu. N’diaye’yi yorgun gördüm o yüzden değişikliği yaptım” dedi.