Hüseyin Yücel: "3 dakikada transfer bitti, 3 dakikada 2 gol attı"

"Opsiyon yönetim ve taraftarda"

"Herkes elini taşın altına sokacak"

"Beşiktaş bu transferden para bile kazanır"

"Dünyaya açılmamız lazım"

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,() - Beşiktaşlı yönetici Hüseyin Yücel, Japon futbolcu Kagawa transferi için, "3 dakikada transfer bitti. 3 dakikada 2 gol attı, gerçekten kısmetli, muazzam bir iş oldu" dedi.

Beşiktaşlı yönetici Hüseyin Yücel, Beşiktaş'ın transfer döneminin son gününde Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Shinji Kagawa transferiyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Japon futbolcu Shinji Kagawa'nın transferinden önce Başkan Orman ve Şenol Güneş ile birlikte olduklarını söyleyen Hüseyin Yücel, "Hayırlı uğur olsun, inşallah takımı katkı sağlayacaklar. Ligi de en iyi yerde bitirmemize vesile olacaklar. Kagawa ile alakalı başkan da ifade etti beraberdik. Çok yeni bir şey değil. Kagawa, Beşiktaş'ın gündeminde olan bir oyuncuydu. Özellikle başkanın ve transfer komitesinin uzun zamandır uğraştığı, üzerinde çalıştığı bir futbolcuydu. Ancak bir şekilde olmuyordu. Kısmet son güneymiş. Şöyle bir olay gerçekleşti. Ben, Başkan, Şenol hoca ve Ali Naibi sohbet esnasında takımın gidişatı, nasıl olur, nasıl biter gibi konuşuyorduk. Sonrasında benim aklıma Kagawa geldi. Hocam, Kagawa konuşuluyor. nasıl bir oyuncu dedim. Hoca 'İyi oyuncu' dedi. Bizde iş yapar mı dedim. 'Tabii ki yapar' dedi. Hocam biz bunu neden almıyoruz o zaman dedim, 'Para yok ki Hüseyin'cim' dedi. Hocam tamam ben sponspor oluyorum dedim. Ben elimi taşın altına koyarım, sen yeter ki onay ver dedim. Benim açımdan bir sıkıntı yok deyince, Ali Naibi'ye döndüm. Ne kadar istediklerini sordum. 1.5 milyon dedi. Dedim ki 750 bin Euro teklif edelim, ne kaybederiz dedim. Nasıl teklif ederiz, olmaz, Milan da istiyor dedi. Ben de istiyorsa Milan'da oynasın dedim. Biz 750 bin verebiliyoruz, bakalım ne oluyor. Başkan da yanımızdaydı. Ali dedi, '250 bin de ben veriyorum. Git içeri 1 milyon teklif et gel. Beşiktaş'ın cebinden bir kuruş çıkmadan bu transferi bitirelim' dedi. Ali içeriye gitti ve tam 3 dakika sonra gelip, 'Başkanım hayırlı, uğurlu olsun. İş bitti' dedi. Şimdi kendi aramızda da şakalaşıyoruz. 3 dakikada transfer bitti. 3 dakikada 2 gol attı, gerçekten kısmetli, muazzam bir iş oldu. Daha da iyisini yapacaktır. Transferi 3 dakikada bitse de Beşiktaş için 1 ay önce bulunan bir futbolcu değil. Sürekli gündeminde olan bir futbolcu. Burada transfer komitesinin de çalışmaları göz ardı edilemez, buradan Umut Bey'e de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"OPSİYON YÖNETİM VE TARAFTARDA"

Kagawa'nın opsiyonun olup, olmadığıyla ilgili de konuşan Yücel, "Opsiyon var mı, yok mu konusu bu kadar başarılı, hızlı bir transferin farklı boyuta çekmek isteyen taraflar tarafından çok konuşuldu. Şöyle ki, Kagawa'nın opsiyonu var. Nasıl var Kagawa'nın opsiyonu. Opsiyon öncelikle bizim taraftarımızla var. Daha sonra bizim yönetimimizle var. Şöyle ki, taraftarımız yarım dönem boyunca Kagawa'ya sahip çıkarsa, burayı kendisinin yuvası gibi hissettirirse, akabinde biz de yönetim olarak ödemelerini düzenli yaparsak Dortmund'un Kagawa'yı bırakmama gibi bir şansı yok. Bunun tam tersi düşünürsek; burada kendisini mutsuz hissederse, ödemelerini zamanında almazsa istediğimiz kadar opsiyonu olsun. Sene sonunda satın alma opsiyonumuz olduğu halde 5-6 milyon Euro maaş ister, almamız mümkün olmaz. Onun için opsiyonun olup, olmaması hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu sadece bir detay. Biz yeter ki taraftarla, yönetimle herkes üstüne düşeni yapsın. Sahiplensin, opsiyon yönetimde, opsiyon taraftarda. Geri kalan sezon sonundaki kağıt işleri olur" diye konuştu.

"HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA SOKACAK"

Önümüzdeki sezonun yapılanmasını gerçekçi bütçelerle kurgulayacaklarını belirten Hüseyin Yücel, "Önümüzdeki sezon kadro yapılanmasına giderken, biraz daha silkelenip, biraz daha ayaklarımızın yere basan bütçe üzerinden kurgulayacağız takımı. Herkes elini taşın altına sokacak. Sadece Hüseyin Yücel olarak söylemiyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerimiz, başta başkan olmak üzere elimizden geleni yapacağız. Öncelikle en iyi yerde, en iyi şekilde bitirmek" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ BU TRANSFERDEN PARA BİLE KAZANIR"

Kagawa transferinin ardından Japon firmaların kendilerini aramaya başladığına dikkat çeken Yücel, "Sportif başarının yanında, başkanın 3-4 sene önce start verdiği Beşiktaş'ın yurt dışına açılımı, özellikle de Ortadoğu, Japonya, Çin gibi bölgelerdeki açılımıyla ilgili çok muazzam bir proje olacak. Bununla ilgili pazarlama departmanı bugünden start verdi. Şuan Japon firmaları bizi aramaya başladı. O nedenle Beşiktaş taraftarının Kagawa'nın transferiyle ilgili, bonservisiyle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığı taktirde bırakın Beşiktaş yönetiminin bonservis ödemesini, bu transferle alakalı çok fazla sponsorluk da çıkacaktır, Beşiktaş bu transferden para bile kazanır" dedi.

"DÜNYAYA AÇILMAMIZ LAZIM"

Çin ya da Japonya'da hazırlık maçı ya da kamp yapılması gerektiğini söyleyen Hüseyin Yücel, "Bir hazırlık maçı ya da kamplardan bir kısmını zaten başkan da bir organizasyon yapmıştı geçen senelerde Çin'de. Muhakkak yapılması lazım. Çünkü Türkiye'de belli bir ölçü de sponsor gelirlerini maksimum seviyeye ulaştırdık. Artık dünyaya açılmamız lazım. Beşiktaş'ın 25 milyon olarak bahsettiğimiz taraftar kitlesini 50 milyona, 100 milyona ulaştırmamız lazım. Bu da bu tip futbolcularla mümkün" diye konuştu.

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- Hüseyin Yücel'in açıklamaları