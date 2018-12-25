Horozkentli kadın futbolcular isyanda

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi'nde mücadele eden, kısa tarihinde 2 kez şampiyonluk yaşayıp kadrosunda 5 milli oyuncu barındıran Denizli'nin tek kadın futbol takımı Horozkent Spor Kulübü isyan bayrağını açtı.

Yöneticiler ve futbolcular kendilerine yeteri kadar destek verilmediğini belirtip oynadıkları sahanın çok kötü şartlarda olduğunu söyledi. Kadın futbolcular soyunma odalarının dışarıdan görüldüğünü, bu durumun kendilerini çok rahatsız ettiğini dile getirdi.

Başkan yardımcısı Abdülbaki Aras, "Kulübümüzü kurulduğu yıl şampiyon yaptık. Geçen yıl Türkiye Yıldız Kızlar Şampiyonu olduk. Bu kulübe koskoca Denizli'de sahip çıkan kimse yok. Denizli'de yaklaşık 120 futbol kulübü var. Bunların arasındaki tek kadın futbol takımı biziz. Deplasmana giderken maalesef hiçbir kurum ve kimseden araç parası bile bulamıyoruz. Böyle giderse de son kadın futbol takımı olacağız" diye konuştu.

Oyunculardan Mesude Alayont ve Yağmur Gözder de imkansızlıklardan yakındı. Mesude, oynadıkları son maçta bir sınıfta soyunmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Kaleci Yağmur ise, "Biz Denizli'de yaşıyoruz ve Denizli'nin tek kadın takımıyız. Sahada ve soyunma odalarında sorun yaşıyoruz. Ya bir dersliği ya da bir spor odasını soyunma odası olarak kullanıyoruz. Verilen odaların camları dışarıya açık. Bu konuda hiçbir önlem alınmıyor. Giyindiğimiz yerlerin kapılarının anahtarları bile yok" cümlelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Başkan Yardımcısı Abdülbaki Aras'ın açıklamaları

- Futbolcular Mesude ve Yağmur'la röportaj

- İdmandan detay görüntüler

HABER: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()