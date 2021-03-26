Hollanda Letonya Maçına 5 Bin Seyirci Katılacak! Saha Deneyi Planlandı

Hollanda takımının yarın Letonya ile çıkacağı maçta bir saha deneyinin yapılacağı öğrenildi ve bu sayede ilerleyen günlerde yapılacak olan maçlar hakkında fikirler edineceği bildirildi. Hollanda, Dünya Kupası Avrupa elemelerinde G Grubu’ndaki ilk maçta Türkiye’de 4-2’lik bir skor ile yenilmişti. Yarın Letonya takımı ile gerçekleşecek olan karşılaşmada ülke genelinde Covid-19 salgınının yayılması konusunda en büyük saha deneyi yapılacak. Hollanda ve Letonya arasında yapılacak olan karşılaşma Amsterdam Johan Cruijff Arena Stadı'nda olacak. Bu maçta 5 bin Hollandalı taraftarın giriş iznine sahip olması ise dikkatleri çeken bir gelişme olarak görüldü. Bu karşılaşma sonucunda elde eden deneyimler sayesinde sonraki aylarda düzenlenecek olan etkinliklere seyircilerin katılıp katılmaması hakkında daha net bilgilere sahip olunacak.

Hollanda hükümeti Letonya karşılaşmasında yapılacak olan bu deneyim ile birlikte gösterileri seyirciler ile birlikte düzenlenmesi ile testler yapacak. Filedlabs projesi kapsamında yürütülecek olan test, sonraki aylarda yapılacak olan karşılaşmalar hakkında bilgi verecek.

5 bin Hollandalı taraftarın katılacağı Letonya- Hollanda karşılaşmasında büyük saha deneyi yapılmış olacak. Yerel saate göre saat 18:00’da başlayacak olan karşılaşmada maça katılacak olan taraftarların son 48 saat içerisinde negatif PCR testi göstermesi istendi. Aynı zamanda maç öncesi stada girişlerinde nasıl güvenli bir şekilde gerçekleşeceği testi yapılacak ve hava kalitesi ölçümü de gerçekleşecek. Taraftar grupları için farklı bölümlere ayrılmış olan alanlarda ayrı ayrı kuralla etkili olacak.

5 bin Hollandalı taraftarın Letonya- Hollanda karşılaşmasına katılımı sırasında maskeli, maskesiz ya da tezahürat yapmanın virüsün bulaşmaya etkisi araştırılacak. Farklı bölümlere ayrılan alanlarda bazı grupların bira içmesine izin verilirken diğer bölümde ise bir şeyler yeme izni bulunacak.

Büyük saha deneyinin gerçekleşeceği Hollanda- Letonya maçında tribünlerde bulunan koltuklara özel cihazlar yerleştirilecek ve bu sayede havadaki parçacıkların yayılma hızı test edilmiş olacak. Ayrı ayrı kuralların geçerli olacağı bölümlerin bazılarında 1,5 metrelik sosyal mesafe uygulaması test edilecek ve deneyler gerçekleşmiş olacak. 5 bin Hollandalı taraftar ile yapılacak olan maç sırasında alınan sonuçlar ise Hollanda Bilim Kurulu (OMT) ile hükümete iletilecek ve bilgi paylaşımı sağlanacak.