Hilmi Kulluk: "Hocamız ve ekibi güvenimizi boşa çıkartmadılar"

Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, "Bu benim tesislere ikinci gelişim. İlk gelişim hocamızın Konya'ya geldiği gündü. O gün kendisine 'Hocam anahtarları paspasın altına bırakıyoruz. Kontrol sizde' demiştik. Kendisi ve ekibi sağolsun bugüne kadar güvenimizi boşa çıkartmadılar" dedi.Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Kayacık Tesisleri'nde yeşil-beyazlı kulübün başkanı Hilmi Kulluk ve teknik direktör Aykut Kocaman'ı ziyaret etti.Aykut Kocaman'ın göreve gelmesiyle birlikte şehirde büyük bir sinerji oluştuğunu söyleyen Hilmi Kulluk, "Bu benim tesislere ikinci gelişim. İlk gelişim hocamızın Konya'ya geldiği gündü. O gün kendisine 'Hocam anahtarları paspasın altına bırakıyoruz. Kontrol sizde' demiştik. Kendisi ve ekibi sağ olsun bugüne kadar güvenimizi boşa çıkartmadılar. Atiker Konyaspor camiası olarak kenetlendik. Bu da beraberinde başarıyı getirecek. Buna inanıyoruz" şeklinde konuştu.AYKUT KOCAMAN: "OLUMLU İŞLER BAŞARDIK"Göreve geldikleri günden itibaren olumlu işler yaptıklarını belirten Aykut Kocaman ise, "Geçmişte yaşanan başarılarda ve güzelliklerden sonra buraya ikinci kez geldiğimizde inanılmaz bir sevgiyle ve teveccühle karşılandık. Bu da iyi şeyler yaptığımızın göstergesi. Ama bir yandan da daha fazla sorumluluk yüklüyor. Buna hazırlıklıyız. Umarım beklentileri karşılar ve sayın başkanımız başta olmak üzere yönetimimizin desteğini boşa çıkarmayız" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)