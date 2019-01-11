Hikmet Karaman: "Altyapıya önem vereceğiz"

Hikmet Karaman kamp dönemini değerlendirdi

İlyas KAPLAN / ANTALYA, () -

Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, düzenlendiği basın toplantısında kamp dönemini değerlendirdi. Karaman yaptığı açıklamada, altyapıya önem vereceklerini dile getirdi.

Karaman, önlerinde 10 haftalık bir maratonun bulunduğunu söyleyerek, "Bu maratonun içerisinde de kupa var. Kupayı keşke bu arada oynamış olsaydık. Dolayısıyla şimdi Kayseri’ye döneceğiz ve kupa maçını oynayacağız. Kupadan sonra tekrar Antalya’ya geleceğiz. Daha sonra Akhisar’a oradan da tekrar Kayseri’ye dönüp tamamen lige odaklanacağız. Kamp, zaman zaman hava şartlarının vermiş olduğu aksaklıklara da neden oldu. Kampta en son oynadığımız Osmanlıspor maçı çok güzel bir tempoyla oynanırken, ilk devrenin ortalarında aşırı yağış ve rüzgar maçın iptaline neden oldu. Dolayısıyla kupa maçında takımın son durumuna, lige başlamadan önce görmüş olacağız. Oyuncular, antrenmanlarda istekli, çalışkan. Sayısal olarak kalecilerimiz dışında 18 kişilik sınırlı kadromuz var. Altyapıdan da takviyeler yaptık. Bunlardan 2 tanesi en azından A Takım kadrosunda sürekli yer alırsa bu bizim için kar olur. Rotman konusuna gelince; kendisi serbest kalma opsiyonunu kullandı. Yapacak bir şey yok. En azından kampa katılmamış olsaydı. Kampa katıldı taktiklerimizi gördü çalışma sistemimizi gördü" dedi.

KARAMAN’DAN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’E ÖVGÜ

Hikmet Karaman, Türkiye'de teknik direktörlerinin uzun süreli çalışmamalarının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Maalesef bizde istikrar yok. Başarıyı getiren istikrardır. Bunu şuan Spor Toto Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir'de görebilirsiniz. Göksel Gümüşdağ'ı tebrik etmek gerekiyor. Yönetim hocasına sahip çıkıyor. Negatif ve pozitif anlamda. Bu istikrarı kulüplerimiz oturtmalı. Taraftarımız iki sene sonra hocası istemiyor. Belki Medipol Başakşehir'in arkasında taraftar baskısı olmadığını da unutmamak lazım."

"KAPAK OLSUN"

Erciyesspor'da görev yaptığı dönemlerin hatırlatılması üzerine Karaman, "Erciyesspor bizim çalıştırdığımız dönemde UEFA tarafından yılın en iyi çıkış yapan takımı olarak açıkladığı bir takımdı. Ben inanamıyorum. Bizden sonra çok iyi de transferler yapılmıştı. Bugün bu kulübün liglerde olmaması üzücü. Bu da yöneticilerimize bir kapak olsun" diye konuştu.

"ALTYAPIDA ÖNEM VERECEĞİZ"

Hikmet Karaman, altyapıda yer alan sporculardan sürekli A Takım kadrosuna futbolcu çağıracaklarını kaydetti. Altyapıya önem verdiklerini belirten Karaman, şunları söyledi:

"Kampa gelirken altyapı antrenörlerimize birkaç kişiyi kendilerinin belirlemesini istedim. Bir kaçını da ben belirledim ve buraya getirdik. Bundan sonra sürekli bunu yapacağız. Hem altyapıdaki futbolcularımız A Takım atmosferini görecek hem de alt yapıda rekabet olacaktır. U17 Milli Takım kampına giden futbolcuları çağıracağız. Bir futbolcu milli takıma gidiyorsa burada da bulunmayı hak ediyordur. Torpil morpil yok. Bunu da söylemiş olayım."

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