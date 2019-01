Hidayet Türkoğlu ve Ömer Onan: "Bir hayalimiz var"

"Kupalar kaldıracağız demek, tesis yapacağız demekten kolaydır"

"Altyapılarıyla, A milli takımlarıyla birlikte herkesin aynı çatı altında olacağı bir tesis..."

İSTANBUL /

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile TBF CEO'su Ömer Onan, Abdi İpekçi Salonu'nun yerine yapılacak tesisin Türk basketbolunun geleceği adına büyük önem arz ettiğini söyledi. Türkoğlu ve Onan, A Milli Takımlardan, altyapıların tüm ihtiyaçlarının tek çatıda toplanacağı bu tesisin ardından kalıcı başarıların geleceğine inandıklarını vurguladı. Bu önemli projeye ilişkin Hidayet Türkoğlu ve Ömer Onan, Ribaund Dergisi'ne konuştu.

Hidayet Türkoğlu ve Ömer Onan'ın açıklamaları şöyle;

HİDAYET TÜRKOĞLU: Asgari 4 sene sonra gelir ve sponsorluk anlamında Avrupa'nın 1 numarası olmayı, tesis anlamında eşi benzeri olmamış tesisleri ülkemize kazandırmayı istiyoruz. Milli takımlarımız Allah'a çok şükür istenilen başarıları elde ediyor. Umarım hem kadın, hem de erkeklerde önümüzdeki önemli iki turnuvada madalya alırız. Ama bu saydıklarım içerisinde en önem verdiğim Abdi İpekçi Projesi... Çünkü bu tesisimizi kazandırdığımızda Türk basketbolunun gerek altyapı, gerekse de A Milli Takım düzeyinde çağ atlayacağına inanıyoruz.

Bizim gibi başarılı bir federasyonun, böyle iyi bir tesis kazandırması benim için çok önemli. Hep dile getirdiğimiz basketbolu her evde izlenir, her mahallede, okulda oynanır kılmak istiyoruz. Basketbola olan ilgi alakanın artması bunun yanında lisanslı sporcu sayısının artması gibi konular da bizler için önemli. Beraber yürüdüğümüz kulüplerimiz özellikle Avrupa'da başarı elde etmesini istiyoruz. Bizleri yurt dışında gururla temsil ediyorlar, inşallah en iyi sonuçları elde ederler.

DİĞER ÖNEMLİ PROJELERE DE IŞIK TUTACAK

ÖMER ONAN: Basketbolumuz için yapılacak en önemli iş, Başkan'ın seçim öncesi de belirttiği gibi bu önemli tesisin yapılmasıdır. Bu yapıldığı zaman Avrupa'da eşi benzeri olmayan bir tesis olacak. Altyapı maçlarının da oynanacağı 24 saat yaşayan bir tesis olmasını istiyoruz. Bu durumda NBA'e daha fazla oyuncu gönderebileceğimiz ortam yaratılacak, bu tesis, ileride gerçekleştireceğimiz diğer önemli projelere de ışık tutacak. İleride bir pilot takım yapmak isterseniz burada 5 saha yanında da oteli olacak... Bu tesis olduktan sonra Türk basketboluna oyuncu yetiştirmek adına birçok proje gerçekleştirebilirsiniz.

BÖYLE BİR TESİS OLDUĞU ZAMAN BAŞARI GELECEKTİR

HİDAYET TÜRKOĞLU: Böyle bir tesis elinizde olduğu zaman, başarı mutlaka gelecektir. Basketboldan gelen yöneticiler olarak, böyle bir tesisin neden ülkemize daha önce kazandırılmadığını da sormak lazım. Şu an sponsorların en çok çalışmak istediği federasyon biziz. Herkes dürüstlüğümüze ve şeffaflığımıza saygı duyuyor. Biz böyle bir tesis kazandırdığımız zaman, oldukça önemli bir iş başarmış olacağız. 'Kupa kaldıracağım, şampiyon olacağım' söylemleri, böyle bir tesisi yapacağım demekten kolaydır. Sporcular tesislerin önemi iyi bilir, bu tesisleşme bizim için her şeyden önemli.

ÖMER ONAN: Çok kapsamlı bir tesis olacak, sadece bir salon değil; içerisinde yeni yaşam alanları, otel bile olacak. Biz sadece bir salon yıkıp yeniden yapmıyoruz. Biz altyapılarıyla, A milli takımlarıyla birlikte herkesin aynı çatı altında olacağı bir tesis yapmayı hedefliyoruz.

YENİ TESİSİN ÖZELLİKLERİ ŞÖYLE;

- 10 bin kişilik basketbol salonu,

- 1000 seyirci kapasiteli milli takımların kullanacağı basketbol salonu,

- 500'er kapasiteli 4 adet altyapı gelişim merkezi.

- 140 odalı otel.

- Fizyoterapi, fitnes merkezi ve ofisler.

- Sosyal yaşam ve etkinlik alanları.

- Basketbol müzesi ve kütüphane.