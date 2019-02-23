Hesarek Kayak Festivali, kar üzerinde 'halay'la kutlandı

BİNGÖL'de düzenlenen 4'üncü Hesarek Kayak Festivali'ne katılanlar kar üzerinde Türkçe, Kürtçe ve Zazaca seslendirdikleri şarkılar eşleğinde halay çekti.Kültür ve Turizm Bakanlığı desteklediği Bingöl Belediyesi'nin organizasyonuyla 4'üncü Hasarek Kayak Festivali düzenlendi. Merkeze bağlı Dikme köyünde bulunan Haserek Kayak Merkezi'nde yapılan festivale Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve çok sayıda kişi katıldı. Festivale katılmak isteyenler için Bingöl Belediyesi'nce kent merkezinde ulaşım imkanları sağladı.Hesarek Kayak Merkezi'ne festival için gelen binlerce kişi kayak ve kızaklarla karda kaymanın keyfini yaşadı. Kayak bilmeyenler ise teleferiğe binerek Hesarek Dağı'nın 2 bin 450 rakımlı zirvesine çıkarak unutulmaz bir gün yaşadı. Festivale gelenler Türkçe, Kürtçe ve Zazaca şarkılar seslendirerek hayal çekmeleri renkli görüntülere sahne oldu.Festivale katılan Vali Kadir Ekinci, katılımcılara sucuk ekmek ikramında bulunarak, böylesi bir ortamda insanların barış, kardeşlik, sevgi içinde ve coşkuyla hep birlikte bir arada eğlenmesinin önemine değindi. Vali Ekinci, "Bir önceki yıldan, çok daha ciddi bir katılımla tüm Türkiye'ye ve hatta tüm uluslararası alana örnek olacak şekilde festivalimizi icra edeceğiz. Her yıl festivale olan ilgi artıyor. Bu Bingöllü kardeşlerimizin, bölge halkının teveccühüyle gerçekleşen bir durumdur. İnşallah Haserekle birlikte Bingöl'ün Yüzenadalar'da, kaplıcalarda elbirliğiyle yapacağımız çalışmalarla turizm merkezi haline getireceğiz. Tüm dünyada Bingöl'ün farkındalığını oluşturma noktasında hep beraber gayret ederek, daha iyi noktalara Bingöl'ü getireceğiz" dedi. Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise belediye olarak festivalin düzenlemekten ve geleneksel hale gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Festival kapsamında sanatçı Servet Kocakaya tarafından Kürtçe, Zazaca ve Türkçe şarkılarla konser verdi.

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