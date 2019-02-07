Her sezon daha iyi bir Başakşehir 

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde bulunan ve en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde yer alan Medipol Başakşehir, ligin 20'nci haftaları geride kaldığında en iyi puan ortalamasını yakaladı. Ligde yer aldığı sezonlara bakıldığında her geçen yıl daha da üstüne koyarak ilerleyen turuncu lacivertlilerin performansı her geçen yıl biraz daha artmakta.

2014-2015 sezonuyla birlikte Süper Lig'e 'merhaba' diyen Medipol Başakşehir, 20'nci haftada 6'ncı sırada yer alırken 32 puan topladı. Bu süreçte 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan turuncu lacivertliler 27 gol atarken, 15 golü kalesinde gördü.

2015-2016 sezonunda 34 puan topladığı 20'nci haftayı 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle tamamlayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri 30 gol atarken kalesinde gördüğü 21 gole engel olamadı.

Sezonun ilk yarısını lider tamamladığı 2016-2017 sezonunda ise 42 puan toplayan turuncu lacivertli takım 12 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 20'nci haftayı geçen Başakşehir, 37 gol atarken 16 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.

Şampiyonluk yarışının değişilmezi olarak lige renk katan Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda da ligin ilk yarısını lider kapatırken 20'nci haftası tamamlanan yarışta 13 galibiyet 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonunda 43 puanı hanesine yazdırdı. 40 gol atan ekip kalesinde de 19 gol gördü.

8 puan farklı Galatasaray'ın önünde liderliğini sürdüğü 2018-2019 sezonunda şampiyonluk kupasını kimseye bırakmak istemeyen Başakşehir, 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 44 puan topladı. 31 gol atan turuncu lacivertliler 10 gole ise engel olamadı.

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