Hentbolda Ümit Uysal kuralları tuttu

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın sporda toplumcu yaklaşım modeliyle yeniden yapılanan Muratpaşa Belediyesyor, hentbolda hem Süper Lig'de hem de Süper Gençler Ligi'nde şampiyonluk için gün sayıyor. Altyapı ve tesisleşmede atılan dev adımlar, yabancı oyuncu sınırlaması, uzun süreli sözleşmeler ve doğru bütçe kullanımı, Paşanın Meleklerine başarıyı getirdi.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde son 3 haftaya girilirken büyük oranda şampiyonluğunu ilan eden Paşanın Meleklerinde değişim geçen yıl başladı. Bu değişim, Başkan Uysal'ın nüfusunun 92 bin 664'ünü 5- 19 yaş grubunun oluşturduğu Muratpaşa'da 3.5 yıla 8 spor tesisi sığdıran, herkesin istediği spor dalında temel eğitim almasını sağlayan toplumcu yaklaşım modeliyle eş zamanlı yürütüldü.

Bir yanda Muratpaşa Belediyesi'nin tesisleri her branştan spor için altyapı merkezi haline gelirken, Muratpaşa Belediyespor Hentbol takımına Türk hentbolunun gelecekteki en büyük isimleri ikizler Cansu ve Selen Akalın, Döne Gül Bozdoğan, Ecem Birben, Ayşe Dinç ve 15 yaşındaki Betül Karaaslan dahil edildi. Bu oyuncuların forma giyebilmesi için 14 yabancı oyuncuya kadar izin verilen Süper Lig'de Başkan Uysal 3 yabancı kuralını getirdi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Sporcularla önceki dönemde 1'er yıllık yapılan sözleşmeler, bu süreçte 3 yıla çıkartıldı. Sporcularla imzalanan uzun süreli sözleşmeler ve bu yıl milli takım antrenörlüğüne de getiren Birol Ünsal'la teknik kadroda da devamlılık yakalandı.

Süper Lig'de bütçe büyüklüğü olarak 5'inci sırada olmasına rağmen, şampiyonluk için geri sayıma geçen Paşanın Melekleri, Türkiye Kupası'nda da 4'lü finallerine kaldı. Paşanın Melekleri iki kulvarda kupa mücadelesi yürütürken Süper Gençler Ligi'nde de şampiyonluğun tek favorisi.

SPORCU VE TEKNİK HEYETE KUTLAMA

Başkan Uysal, bir ülkede sporun devşirme sporcularla değil, o ülkenin gençleriyle gelişip ve zirveye çıkabileceğini belirterek, “Biz de gençlerimize güvenip kurallar koyduk. Yönetici ve teknik adamlarımız organizasyonu doğru kurdu. Sporcularımız da sahada özgüvenle mücadele edip, başarıya doğru adım adım ilerliyor. Koşulları dikkate alarak koyduğumuz kuralların yanı sıra seçtiğimiz sporcu ve teknik adamlarımızın da doğru isimler olması başarının bir diğer faktörüdür" diye konuştu.

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