Hentbolda İzmirliler mesaide

İZMİR, ()

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde İzmir'e temsil eden 3 takım yarın zorlu maçlara çıkacak. Sezonun ilk haftalarında Ahi Devran Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yenen Göztepe, Maliye Piyango deplasmanında terleyecek. Ankara THF Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Henüz galibiyetle tanışımayan İzmir BŞB, saat 16.00'da Celal Ati Spor Salonu'nda Ahi Devran Üniversite ise kozlarını paylaşırken, Karşıyaka Belediyesi ise saat 14.30'da Zühtü Işıl Spor Salonu'nda 1955 Batman Belediyespor'la oynayacak.