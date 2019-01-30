Mehmet DOĞANER / ERDEMLİ(Mersin), () -

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası başladı.

Akdeniz Oyunları kapsamında ilçeye kazandırılan atış poligonundaki organizasyonunda konuşan Havalı ve Ateşli Silahlar Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ertuğrul Toprak, şampiyonaya büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorisinde 30 ilden 459 sporcunun katıldığını söyledi. Toprak, Türkiye Kupası ile 2019 yılında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na gidecek olan sporcuların belirleneceğini dile getirdi.

Büyük kadınlar tabanca branşında yarışacak olan Türkiye rekortmeni Milli Sporcu Canan Türkoğlu ise iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Bu yarışmada çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz. Hedefim 2020 Olimpiyatları'nda yurt dışına kota almak. Şuanki puanlarımın üzerinde bir puan almak istiyorum. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Orada da elimizden gelen özeni gösterip başarılı olarak olimpiyat kotasını kovalayacağız" dedi.

Minikler kategorisinde yarışmaya katılan 11 yaşındaki Göktuğ Karol da hedefinin milli takım olduğunu söyledi. Müsabakalar 2 Ocak'a kadar sürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Türkiye şampiyonasına katılan sporcular kayıt yaptırırken

-Şampiyonaya katılan sporcular antrenman yaparken

-Ertuğrul Toprak'ın açıklamaları

-Şampiyonaya katılan sporcular ile röportaj

-Genel görüntüler