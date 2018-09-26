Hatayspor - Esenler Erokspor: 2-1

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()-

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Sezgin Çınar (xx), Ali Can Alp (xx)

HATAYSPOR: Ömer (xx)- Yasin (xx), Soner (xxx), Mehmet (xx), Hamidou (xxx), Hamza (xx)(Dk. 60 Tom xx), Gökhan (xx)(Dk. 87 Caner x), Yılmaz (xx), Özgür (xx)(Dk. 68 Selim xx), Dmytro (xx), Sinan (x)

ESENLER EROKSPOR: Özgün (xx)- Muharrem (xx), Sinan (xx), Batıcan (xx), Emre (xx), Alper (xx)(Dk. 65 Melih xx), Cihan (xx)(Dk. 82 Şeyhmus x), Barış (xx)(Dk. 56 Engin xx), Serhat (xx), Halil (xx), Eray (xxx)

GOLLER: Dk. 20 Eray (Esenler Erokspor), Dk. 32 Soner Örnek, Dk. 84 Selim (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Özgür, Gökhan (Hatayspor) Emre, Batıcan (Erokspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur karşılaşmasında Hatayaspor, sahasında Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup ederek kupada bir üst tura yükseldi. Hatay ekibinin gollerini 32'nci dakikada Soner ve 84'üncü dakikada Selim kaydederken, Esenler Erokspor'un tek golü 20'nci dakikada Eray'dan geldi.

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