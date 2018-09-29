Hatayspor - Altınordu: 1-1

Hseyin BOZOK / HATAY ()

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Emrah Ünal (xx), Murat Altan (xx)

HATAYSPOR: Akın (xxx)- Mesut Çaytemel (xx), Sadi (xx), Yusuf Abdioğlu (xx), Murat Paluli (xx), Kubilay (xx), Hamza Gür (x) (Dk.85 Tom), Selim (xxx) (Dk. 61 Yılmaz Özeren x), Diallo (xxx) (Dk. 75 Gökhan x), Caner (xxx), Sinan (xx)

ALTINORDU: Erce (xx) - Hasan (xx), Ali Yaşar (x) (Dk. 72 Yusuf Acar x), Sinan Osmanoğlu (xx), Oğulcan (xx), Muhammed (xx), Alican Özfesli (xx), Hüseyin (xx) (Dk. 76 Kemal x), Anıl (x) (Dk. 46 Sefa Yılmaz x), Murat (xx), Serdar (xx)

GOLLER: Dk. 16 Selim Ilgaz (Hatayspor) - Dk. 81 Kemal (Altınordu)

SARI KARTLAR: Hamza Gür, Mesut Çaytemel, Diallo, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli (Hatayspor) - Sinan Osmanoğlu, Sefa Yılmaz, Yusuf Acar (Altınordu)

Spor Toto 1'inci Lig ekiperinden Hatayspor, sahasında konuk ettiği Orduspor ile 1-1 berabere kaldı. Hatay ekibinin golünü Selim Ilgaz kaydederken, Altınordu 81'inci dakikada Kemal ile karşılık verdi.

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