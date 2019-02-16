Hatayspor - Adana Demirspor: 1-1

Hüseyin BOZOK / HATAY, () -

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Ata Yıldırım (xxx), Gökmen Baltacı (xxx)

HATAYSPOR: Akın (xx) - Soner (xx), Kubilay (xx), Hamza (xx), Selim (xx) (Dk.62 Dymtro x), Gökhan (xx) (Dk. 90 Karım Samb ?), Mesut (xx), Maiga (xx), Yusuf (xxx), Murat (xxx), Caner (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar (xx) - Rassoul (xx), Kaan (xx), Semih (xx), Erdal (xx), Süleyman (xxx), Traore (xx), Hakan (xx) (Dk. 67 Levent x), Kosecki (xx), Berk (xx) (Dk. 76 Gladkyy x), Pote (xx) (Dk. 87 Olıveıra x)

GOLLER: Dk.72 Yusuf (Hatayspor), Dk.78 Yusuf (k.k.) (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Maiga, Kubilay, Mesut (Hatayspor), Hakan, (Adana Demirspor)

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, sahasında Adana Demirspor ile Yusuf’un önce Adana Demirspor ağlarına ardından da kendi kalesine attığı gollerle 1-1 berabere kaldı.

(FOTOĞRAFLI)