Hatay Büyükşehir Belediyespor - Carolo Basket: 74 - 66

HATAY,()
SALON: Antakya
HAKEMLER: Nikolaos Somos (Yunanistan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan), Guy Simany (İsrail)
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ayşegül Günay 3, Yeliz Doğan, İlsu Darıcıoğlu, Snystina 22, Cansu Köksal 6, Williams 20, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 4, Merve Aydın 13, Gajic 6
CAROLO BASKET: Bouderra 10, Peters 25, Chevaugeon 9, Filip 2, Mosengo, Hruscakova 10, Lhuillier, Mahoutou, Robert 10, Paget
1'İNCİ PERİYOT: 18-13
İLK YARI: 36-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-54
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 10'uncu hafta karşılaşmasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Fransa temsilcisi Carolo Basket'i 74-66 mağlup etti.