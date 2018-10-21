Hatay Büyükşehir Belediyespor - BOTAŞ: 83-63

Hüseyin BOZOK / HATAY ()
SALON: Antakya
HAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Ogün Cılız (xx), Murat Amaç (xx)
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones (xxx) 13, Paris (xxx) 14, Yeliz Doğan (xx) 2, İlsu Darıcıoğlu (xx), Cansu Köksal (xx) 6, Hülya Çoklar (xx) 3, Gizem Havare (x), Gizem Başaran (xxx) 6, Merve Aydın (xx) 5, Hind Ben Abdelkader (xxx) 20, Glory Johnson (xxx) 14
BOTAŞ: Claudıa Cuic (xxx) 16, Erdenay Topçu (x), Olcay Çakır (xx) 4, Melis Gülcan (x) 2, Büşra Akbaş (x) 3, Kübra Erat (x) 2, Tjana Krivacevic (x) 2, Jewell Loyd (xxx) 22, Elizabeth Williams (xx) 12
1'İNCİ PERİYOT: 22-14
İLK YARI: 48-24
3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-40
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında BOTAŞ'ı 83-63 yenerek rahat bir galibiyet aldı.
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