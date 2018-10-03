Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"

"Bireysel olarak hepimizin bir tık daha üst seviyeye çıkması gerekiyor"

"Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum"

Mustafa AKIN - Serhan TÜRK / İstanbul,() -

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı konuk edecek. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcularından Hasan Ali Kaldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligine iyi başlayamadıklarını dile getiren Hasan Ali Kaldırım, 'İlk maçta istemediğimiz bir sonuç elde ettik yarınki Spartak Trnava maçı daha da önem kazandı. İç sahada mutlaka kazanmamız gerekiyor. Şuandaki bulunduğumuz durumun farkındayız ve bu durumu çözebilmek için hepimizin biraz daha takım halinde sorumluluk alması gerekiyor. Çok konuşmak bir şey değiştirmiyor Umut ediyorum ki yarın takım halinde sahada konuşacağız'' dedi.

''BİREYSEL OLARAK HEPİMİZİN BİR TIK DAHA ÜST SEVİYEYE ÇIKMASI GEREKİYOR''

Takım arkadaşları ile konuşmalar yaptıklarını kaydeden Hasan Ali, ''Öncelikle bireysel olarak hepimizin bir tık daha üst seviyeye çıkması gerekiyor. Daha fazla sorumluluk almamız lazım bu bir takım oyuncu 3-4 kişi ile idare edebileceğimiz bir şey değil. Yeni bir yapılanma aşamasındayız. Başlarda sancılı olacağını biliyorduk ama şu anki bulunduğumuz durum çok farklı. Fenerbahçe genlerinde arka arkada mağlubiyetler olamaz onun için daha iyi bir takım olmamız lazım kenetlenmemiz lazım'' diye konuştu

"KENDİMİ HAZIR TUTMAYA ÇALIŞIYORUM''

Hasan Ali Kaldırım kendi performansı ile ilgili olarak ise ''Şuan benim 7'nci senem dönem dönem daha fazla eleştiri oldu bazen de durumu tersine çeviren tepkiler odu. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Her zaman kendimi yüzde yüz hazır etmeye çalışıyorum. Ben kendi üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Beşiktaş maçında iyi performans sergilemiş olabilirim'' şeklinde konuştu.

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- Hasan Ali Kaldırım'ın açıklamaları