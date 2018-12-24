Hamza Yerlikaya: "Türk sporu yükselişte"

Onur ATIŞ - Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR () - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İzmir Atatürk Spor Kompleksi'ne yaptığı ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, ay sonunda geride bırakacağımız 2018 yılında sporun farklı branşlarında önemli başarılara imza atıldığını söyledi. Türk sporunun yükselişte olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Yıl yıl değerlendirmeden ziyade olimpayatlara göre 4 yılda bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Ancak Türkiye'de sporun farklı branşlarında 2018'de ciddi madalyalar aldık. Türk sporunun yükselişi ortada. İnşallah daha büyük desteklerle daha büyük başarılara imza atacağız" diye konuştu.

Tesisleşme anlamında Türkiye'nin büyük gelişmeler kaydettiğini anlatan Hamza Yerlikaya, "Bizim 16 yıllık iktidarımız dönemine baktığımızda Türkiye'de yapılmayan tesislerin tamamını tamamladık ve üzerine koyduk. 16 yılda 100 senede yapılamayan büyük eserler kazandırdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük hizmetlere imza atmış ve atmaya devam eden bir iktidarız. Yıldan yıla tesislerimizi geliştiriyoruz, çok tabana yayıyoruz. Artık mahalle tipi portatif spor salonlarında, kent sahalarında hazırlıklar yapılıyor. Biz diyoruz ki milletimizin her kesimi spor yapabilsin. Sporu her alana yaymak istiyoruz" cümlelerini kullandı.

Yeni yılda daha büyük başarılar hedeflediklerini sözlerine ekleyen Hamza Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "2018 yılının üzerine 2019'da daha başarılı olabilmenin yollarına bakmamız lazım. Olimpiyat yaklaşıyor, Tokyo'ya az bir zaman kaldı. Tokyo'da sporcularımızın daha büyük başarılar elde edebilmesi adına bakanlığımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bakanımızla birlikte hizmet vermek ve katkı sağlamak için çalışıyor. Bizde sadece spor yok. Kredi yurtlar var, gençler var, projeler var. Hepsini takip etmeye çalışıyoruz. 2019'da daha parlak, daha güzel ve daha umutları yeşermiş bir spor camiasını ve bakanlığını arzu ediyoruz."

GENÇ GÜREŞÇİLERDEN BÜYÜK İLGİ

Güreş branşında sporculuğu döneminde Olimpiyat, dünya ve Avrupa Şampiyonu olmayı başaran, 'Asrın Güreşçisi' unvanını alan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İzmir programında ilk olarak Atatürk Spor Kompleksi'ndeki Güreş Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde eğitim gören genç sporcular Yerlikaya'ya büyük ilgi gösterdi. Çiçeklerle karşılanan Yerlikaya, sporcularla ve antrenörlerle tek tek ilgilendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Hamza Yerlikaya'ya özel yapım bayraklı çerçeve ve plaket takdim etti. Yerlikaya, Güreş Eğitim Merkezi'nin ardından Okçuluk Eğitim Merkezi'ni ziyaret edip Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası final ayağını izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın açıklamaları

- Yerlikaya'nın Güreş Eğitim Merkezi ziyaretinden detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)